George Russell is inmiddels alweer bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van het team van Mercedes, en heeft ondertussen veel geleerd van onder meer zijn oud-teamgenoot Lewis Hamilton en huidig teambaas Toto Wolff. De Brit onthult welke lessen dat precies waren, en hoe deze hem helpen met het behalen van zijn ultieme doel: het Formule 1-wereldkampioenschap winnen.

Na maandenlange speculatie over de toekomst van George Russell bij Mercedes, kwam in oktober het verlossende woord. De Zilverpijlen bevestigden dat zowel Russell als zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in 2026 voor de Duitse renstal blijft rijden. De Brit rijdt sinds 2022 voor Mercedes, en stond de eerste seizoenen nog aan de start als de teamgenoot van de inmiddels vertrokken Lewis Hamilton.

Dat was voor Russell een leerzame ervaring, onthult de Brit nu. “Het belangrijkste dat ik van Lewis heb geleerd, is dat winnen op de eerste plaats komt”, schrijft Russell zelf voor The Players’ Tribune. “Daarna komt pas al het andere.” De focus van de Mercedes-coureur ligt dan ook ieder weekend op het beste resultaat behalen, met uiteindelijk maar één doel: strijden voor de wereldtitel. “Al het andere is voor mij slechts ruis. Ik wil gewoon presteren. Dat is mijn mentaliteit: ik wil het F1-wereldkampioenschap winnen. En als ik dat eenmaal heb gedaan, weet ik dat ik nog een keer wil winnen, en nog een keer… Dat heb ik geleerd van Lewis en Toto.”

Advies van Wolff

De 27-jarige coureur onthult ook meteen wat hij van zijn Oostenrijkse teambaas heeft geleerd. “Het bijzondere aan Toto is dat hij zo ontwapenend is”, vertelt Russell. “Je realiseert je niet eens hoe gespannen je bent, totdat iets wat hij zegt je weer wat rustiger laat ademen.” Voor Russell bleek vooral een gesprek met Wolff vroeg in zijn carrière als Mercedes-junior een keerpunt. “Toto zei toen letterlijk tegen me: ‘George, jij presteert. Ik regel de rest.’ Dat was vrij simpel, maar ik heb het echt ter harte genomen. Sindsdien heb ik dat advies bij elke stap in mijn carrière toegepast. En dat doe ik nog steeds.”

