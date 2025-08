Mattia Binotto blikt terug op zijn tijd bij Ferrari en samenwerking met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De Italiaan noemt de Duitser ‘de beste coureur’ waar hij ooit mee heeft gewerkt, en hoopt wat hij heeft geleerd van de winnaarsmentaliteit van de wereldkampioen toe te passen bij Sauber.

Na 28 jaar trouwe dienst bij Ferrari verruilde Mattia Binotto in 2022 de Italiaanse renstal voor Sauber. De Italiaan hoopt in de rol van zowel Chief Operating Officer als Chief Tehnical Officer het Zwitserse team naar de top te brengen, zodra in 2026 Audi de touwtjes in handen krijgt. Toch kijkt Binotto niet alleen maar vooruit, maar bouwt hij ook op wat hij geleerd heeft in zijn samenwerking met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

De tegenwoordige hoofdtechnicus werkte in de tijd van Schumacher bij Ferrari nog als ingenieur op de motorafdeling van de Scuderia. “Michael was geweldig”, vertelt Binotto tegen BILD. “Hij is de beste coureur waar ik ooit mee heb samengewerkt. Een uitzonderlijke coureur, maar hij was op zijn best buiten de auto. Hij was een echte leider, vanwege zijn mentaliteit.”

DNA

Schumacher reed tussen 1996 en 2006 bij Ferrari, en won in zijn tijd vijf keer achter elkaar de wereldtitel. Maar liefst 72 keer stond de Duitse coureur op de bovenste trede van het podium namens de Scuderia. “Zijn manier van werken met het team in de garage, de manier waarop hij ambitieuze doelen stelde en nooit opgaf totdat hij deze had bereikt, dat was uniek”, prijst Binotto Schumacher. “Het zat in zijn DNA. En dit is ook precies de mentaliteit die we nodig hebben (bij Sauber, red.) om succesvol te worden.”

