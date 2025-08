Lewis Hamilton kijkt alvast reikhalzend uit naar de zomerstop. Hoewel er nog twee dagen van de GP Hongarije op het programma staan, is de zevenvoudig wereldkampioen er echt even aan toe om er tussenuit te gaan na zijn ‘meest intense’ seizoen in jaren. De Brit rijdt dit jaar voor het eerst in het Ferrari-rood. ‘Het is echt een gevecht geweest’, verzucht Hamilton.

Ferrari maakte op donderdag bekend dat Frédéric Vasseur de komende jaren aan het roer van de Italiaanse renstal zal blijven staan. Charles Leclerc was verheugd met de contractverlenging van de Fransman, en ook Lewis Hamilton heeft vertrouwen in de verdere samenwerking. “Het was Fred die me gecontracteerd heeft”, vertelt de Brit in Hongarije. Hamilton besloot in 2024 na jarenlange trouwe dienst Mercedes in te ruilen voor Ferrari.

De Brit heeft door zijn lange samenwerking met de Zilverpijlen natuurlijk ook veel ervaring met het leiderschap van teambaas Toto Wolff. Volgens Hamilton leidt de Oostenrijker zijn team heel anders dan Vasseur. “Maar het zijn wel alle twee echte racers, dus dat hebben ze wel gemeen. Wat ik me herinner van de samenwerking met Toto is hoe goed hij in staat was om te begrijpen hoe je het beste uit iemand kan halen. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat ik de vrijheid kreeg om mezelf op mijn eigen manier te uiten, en dat stelde me in staat om de beste versie van mezelf te zijn. Ik denk dat Fred daarin erg vergelijkbaar is, maar ik probeer nog steeds te leren hoe Fred het liefst werkt.”

‘Moet er even tussenuit’

Hamiltons tijd bij Ferrari staat tot nu toe sowieso nog altijd in het teken van gewenning. “De afgelopen weet ik hoeveel seizoenen zijn elk op hun eigen manier zwaar geweest”, zegt de coureur tegen Sky Sports F1. “Maar dit seizoen is zonder twijfel het meest intens geweest, puur vanuit werkperspectief. Niet alles is vlekkeloos verlopen, en het is echt een gevecht geweest.” De wereldkampioen kijkt daarom uit naar de zomerstop. “Ik moet er zeker even tussenuit om op te laden, te lachen, en los te laten. Ik weet zeker dat er op een gegeven moment ook tranen zullen komen, en ik denk dat dat heel gezond is.” Hamilton voegt er wel aan toe er wel naar uit te kijken om daarna weer te racen.

