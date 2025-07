Charles Leclerc is er blij mee dat Ferrari teambaas Frédéric Vasseur de komende jaren binnenboord houdt. De Monegask prijst de Fransman om zijn nuchtere aanpak en humor. Ook is Leclerc verheugd met de stabiliteit die de contractverlenging van Vasseur voor Ferrari meebrengt. ‘Het kost namelijk tijd om iets op te bouwen’, concludeert de coureur.

Na wekenlange speculatie over de toekomst van teambaas Frédéric Vasseur bij Ferrari, kwam op de donderdag voor de GP Hongarije het verlossende woord: de Fransman mag voorlopig blijven. Ferrari legt de teambaas vast met een meerjarige deal, en ook Charles Leclerc had zich geen beter nieuws kunnen wensen. “Ik ben hier echt blij mee”, vertelt de Monegask in de persconferentie. “Er gingen aardig wat geruchten rond, dus erg fijn om nu de bevestiging te hebben.”

De Ferrari-coureur vertelt hoe de nuchtere Vasseur de ‘emotionelere’ renstal, en de tifosi, goed uitbalanceert. “Italianen, en dat is ook wat Ferrari zo speciaal maakt, zijn enorm gepassioneerd over Ferrari”, vervolgt Leclerc. “Fred weet echter hoe hij zijn emoties aan de kant moet schuiven om zich zo op het werk te focussen. Daarnaast heeft hij natuurlijk ook andere kwaliteiten, en dat alles samen maakt hem heel belangrijk.”

Zo prijst Leclerc de Fransman ook voor zijn humor, en de manier waarop hij eventuele spanningen binnen het team kan wegnemen met zijn geestigheid. De Monegask legt verder uit dat met de contractverlening van Vasseur Ferrari ook een bepaalde stabiliteit binnen het team behoudt. “Om Fred voorlopig nog aan mij zijde te hebben, is geweldig. Het kost namelijk tijd om iets op te bouwen.”

De documenten van Hamilton

Dat laatste weet ook Lewis Hamilton, die dit jaar bezig is met zijn eerste seizoen in het rood. De Brit onthulde vorig week in België meerdere ‘documenten’ aan zijn team te sturen, om zo onder meer de auto van 2026 te verbeteren. Leclerc volgt echter niet het voorbeeld van de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik ben natuurlijk ook betrokken bij het proces, maar ik maak geen documenten aan”, aldus Leclerc. “Iedere coureur heeft zijn eigen manier om met het team te communiceren, mijn manier is anders dan die van Lewis, maar ik ben ook zeker nauw betrokken.”

