Ferrari verlengt het contract van teambaas Frédéric Vasseur. Dat heeft de renstal op donderdag bekendgemaakt. Ferrari maakt hiermee een einde aan alle geruchten over de toekomst van de Fransman bij de Scuderia, al is niet bekendgemaakt met hoeveel jaar het contract is verlengd. Wel bevestigt de renstal dat het om een meerjarige deal gaat.

Na wekenlange speculatie over de toekomst van Frédéric Vasseur bij Ferrari, is dan nu de kogel officieel door de kerk. De Fransman heeft een meerjarige contractverlenging met de Italiaanse renstal getekend, en blijft ook na 2025 als teambaas actief bij de Scuderia. Hoelang de Fransman precies mag blijven, is niet bekendgemaakt. Ferrari spreekt in het persbericht alleen van ‘komende Formule 1-seizoenen’.

Vasseur trad begin 2023 aan als teambaas bij Ferrari, en volgde hiermee Mattia Binotto op. De van Sauber overgekomen teambaas voerde gelijk tal van interne veranderingen door met als doel Ferrari weer te laten meedoen aan de top. Het beste resultaat van de Scuderia onder Vasseur kwam in 2024, toen de renstal tweede werd in het constructeurskampioenschap.

‘Dankbaar’

“Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat Ferrari in mij stelt”, reageert Vasseur zelf op het nieuws. “Deze verlenging is niet alleen een bevestiging – het is een uitdaging om te blijven groeien, gefocust te blijven en resultaten te leveren. In de afgelopen dertig maanden hebben we een sterke basis gelegd. Nu moeten we daarop voortbouwen met consistentie en vastberadenheid. We weten wat er van ons wordt verwacht en we zijn er allemaal volledig op gericht om daaraan te voldoen en samen de volgende stap te zetten.”

Ook Benedetto Vigna, CEO van Ferrari, is blij met de contractverlening van Vasseur. “Vandaag willen we stilstaan bij wat er al is neergezet en ons verbinden aan wat er nog steeds gedaan moet worden. Het onderstreept ons vertrouwen in het leiderschap van Fred – een vertrouwen gebaseerd op een gedeelde ambitie, verwachtingen en duidelijke verantwoordelijkheid. We gaan nu door met vastberadenheid en focus. Samen streven we naar het prestatieniveau dat ook Fred zelf nastreeft.”

