De laatste race van het seizoen is in aantocht. De Grand Prix van Abu Dhabi sluit een van de meest dominante jaren in de Formule 1 af. Maar ook al zijn de beide titels al opgeëist, dan nog is er verderop in het veld genoeg om voor te vechten. We zetten op een rijtje wat er voor de coureurs en teams nog te behalen valt.

Wat staat er al vast?

Vier coureurs zijn al zeker van hun plek in het kampioenschap. Max Verstappen verzekerde zich in Qatar al van zijn derde wereldtitel, maar inmiddels zijn de twee plekken achter hem ook vastgelegd. Door zijn goede resultaten in Brazilië en Las Vegas is Sergio Pérez nu officieel tweede. Lewis Hamilton, die een reeks mindere resultaten had, kan hem niet meer inhalen. De Brit hoeft echter ook geen dreiging van de rest meer te verwachten en is dus al zeker van zijn derde plek. De enige andere coureur van wie de resultaten al vaststaan, is George Russell. Hij eindigt definitief als achtste dit jaar.

Bij de constructeurs zijn al twee teams gegarandeerd. Zoals al langer bekend is Red Bull de constructeurskampioen van dit jaar. Het andere team dat al zeker is, is Alpine. De Franse renstal kent een teleurstellend jaar, al hebben de beide coureurs zo nu en dan een goed resultaat geboekt. Gevolg daarvan is dat Alpine veilig staat op de zesde plek, maar ook niemand meer in kan halen.

De coureurs

De rest van het veld is in blokken ingedeeld. Carlos Sainz (200 punten), Fernando Alonso (200), Lando Norris (195) en Charles Leclerc (188) maken allemaal nog kans om plek vier te veroveren. Het tweede blokje zit achter George Russell. Oscar Piastri en Lance Stroll zijn in duel om de negende plek. Daarbij moet Stroll echter ook naar achteren kijken: Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon kunnen hem nog steeds inhalen.

Het derde blok bij de coureurs is er een van wiskundige mogelijkheden. Technisch gezien komen alle overige coureurs nog in aanmerking voor plek dertien. Voor de meesten van hen betekent dat echter dat ze eerste of tweede moeten worden in de laatste race. Realistisch gezien zit Alexander Albon dus veilig op de dertiende plek. De rest van de achterhoede moet iets meer vrezen voor hun posities. De punten zijn zeldzaam en kostbaar voor deze coureurs, en een goede finish van een van hen kan alles op zijn kop zetten.

Huidige plek Coureur Hoogst mogelijke plek Laagst mogelijke plek 1 Max Verstappen 1 1 2 Sergio Pérez 2 2 3 Lewis Hamilton 3 3 4 Carlos Sainz 4 7 5 Fernando Alonso 4 7 6 Lando Norris 4 7 7 Charles Leclerc 4 7 8 George Russell 8 8 9 Oscar Piastri 9 10 10 Lance Stroll 9 12 11 Pierre Gasly 10 12 12 Esteban Ocon 10 12 13 Alexander Albon 13 16 14 Yuki Tsunoda 13 20 15 Valtteri Bottas 13 20 16 Nico Hülkenberg 13 20 17 Daniel Ricciardo 13 20 18 Zhou Guanyu 13 20 19 Kevin Magnussen 13 20 20 Liam Lawson 20 21 21 Logan Sargeant 13 21 22 Nyck de Vries 22 22

De teams

Dan de teams. Ook daar gaat het in blokjes. Ferrari en Mercedes zijn in een verhitte tweestrijd verwikkeld om plek twee, met slechts vier punten tussen hen in het voordeel van Mercedes. McLaren en Aston Martin kunnen hen niet meer inhalen, maar zij zijn met hun eigen duel bezig. Dat verschil bedraagt slechts elf punten, met McLaren op een nipte voorsprong.

Achter Alpine strijden de andere teams om plek zeven. Naar verluidt is het verschil in prijzengeld tussen plek zeven en plek tien zo’n 35 miljoen, dus iedereen wil die zevende plek graag opeisen. De marges zijn hier een stuk kleiner dan bij de coureurs, en dus kan Williams nog bepaald niet gerust zijn op hun eindresultaat. Toch is het ook hier onwaarschijnlijk dat het Britse team al te ver weg zal zakken.

Huidige plek Team Hoogst mogelijke plek Laagst mogelijke plek 1 Red Bull 1 1 2 Mercedes 2 3 3 Ferrari 2 3 4 McLaren 4 5 5 Aston Martin 4 5 6 Alpine 6 6 7 Williams 7 10 8 AlphaTauri 7 10 9 Alfa Romeo 7 10 10 Haas 7 10

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi: tijdschema, historie en achtergronden

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik op de Grand Prix van Abu Dhabi