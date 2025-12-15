In 2025 kreeg de Formule 1 een nieuwe wereldkampioen, maar op financieel vlak bleef alles bij het oude. In een sport waar status, ervaring en marktwaarde zwaar meetellen, zegt een titel niet automatisch alles over de inkomsten. Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst van Forbes. Het zakenblad zette de tien bestbetaalde F1-coureurs opnieuw op een rij, waarbij het salaris van Max Verstappen hem wel degelijk de eerste plaats opleverde.

De tien bestbetaalde coureurs zouden in het seizoen 2025 samen ongeveer 363 miljoen dollar aan salarissen en bonussen hebben verdiend; omgerekend ruim 300 miljoen euro. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2024 en zelfs 72 procent meer dan bij de eerste lijst in 2021. De cijfers onderstrepen hoe explosief de sport is gegroeid. Met de toenemende populariteit en wereldwijde aandacht voor de Formule 1 gaat er steeds meer geld om in de paddock.

Hoewel Lando Norris zich met McLaren tot wereldkampioen kroonde, was hij dit jaar niet de grootverdiener van het veld. Die eer ging naar Max Verstappen. De Red Bull-coureur, die na een indrukwekkende inhaalrace slechts twee punten tekortkwam voor de titel, kwam volgens schattingen uit op 65 miljoen dollar aan salaris, aangevuld met 11 miljoen dollar aan prestatiebonussen. Daarmee werd zijn totale inkomen voor 2025 geraamd op 76 miljoen dollar.

Verstappen versus Hamilton

Direct achter Verstappen staat Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakte in 2025 zijn veelbesproken overstap naar Ferrari en incasseerde daarbij naar schatting 70,5 miljoen dollar, grotendeels dankzij een torenhoog basissalaris van 70 miljoen. De sportieve resultaten bleven echter uit. Een enkele sprintzege daargelaten bracht Hamilton dit jaar geen eremetaal naar Maranello. Toch onderstreept zijn positie op de lijst een harde realiteit: ervaring, sterrenstatus en wereldwijde aantrekkingskracht wegen zwaar. Zo verdiende Hamilton het jaar ervoor zelfs nóg meer dan Verstappen.

Wereldkampioen Lando Norris moest genoegen nemen met de derde plaats op de ranglijst. Zijn totale inkomen werd geschat op 57,5 miljoen dollar, opgebouwd uit een basissalaris van 18 miljoen en maar liefst 39,5 miljoen dollar aan bonussen, gekoppeld aan zijn successen op het circuit. De dominantie van McLaren vertaalde zich daarmee ook in stevige financiële beloningen. Dat geldt eveneens voor teamgenoot Oscar Piastri, die circa 37,5 miljoen dollar mocht bijschrijven. De top vijf werd gecompleteerd door Charles Leclerc, die dankzij een recente contractverlenging bij Ferrari uitkwam op ongeveer 30 miljoen dollar.

Salaris F1-coureurs

Coureur Totaalsalaris Salaris Bonussen Max Verstappen 76 miljoen dollar 65 miljoen dollar 11 miljoen dollar Lewis Hamilton 70,5 miljoen dollar 70 miljoen dollar 0,5 miljoen dollar Lando Norris 57,5 miljoen dollar 18 miljoen dollar 39,5 miljoen dollar Oscar Piastri 37,5 miljoen dollar 10 miljoen dollar 27,5 miljoen dollar Charles Leclerc 30 miljoen dollar 30 miljoen dollar n.v.t. Fernando Alonso 25,5 miljoen dollar 24 miljoen dollar 2,5 miljoen dollar George Russell 26 miljoen dollar 15 miljoen dollar 11 miljoen dollar Lance Stroll 13,5 miljoen dollar 12 miljoen dollar 1,5 miljoen dollar Carlos Sainz 13 miljoen dollar 10 miljoen dollar 3 miljoen dollar Kimi Antonelli 12,5 miljoen dollar 5 miljoen dollar 7,5 miljoen dollar

