Mercedes-kopstuk Mike Elliott verlaat per direct het team na elf jaar van dienst. De ingenieur is al sinds 2012 aan Mercedes verbonden. Volgens een persbericht verlaat Elliott het team op eigen initiatief. De Brit speelde een cruciale rol bij de succesjaren van Mercedes.

“Een van de belangrijkste bouwstenen van ons succes het afgelopen decennium.” Zo beschrijft teambaas Toto Wolff de nu vertrekkende Elliott. Het is een duidelijke lofprijzing van de teambaas, maar wat voor rol speelde de Brit precies binnen het team?

Elliott heeft niet altijd bij Mercedes gezeten. De Brit werkt al sinds 2000 in de Formule 1 en heeft achtereenvolgens bij McLaren, Renault en Lotus gewerkt voordat hij in 2012 de overstap naar Mercedes maakte. Bij de eerdere teams werkte hij aan de aerodynamica en bij Mercedes zette hij dat vrolijk voort. In 2017 verbreedde zijn mandaat naar alle techniek van de auto.

2021

De grootste sprong vooruit kwam in 2021, het eerste jaar dat Mercedes hard moest vechten voor de titel. Legendarische ontwerper James Allison, wiens auto’s op dat punt al twintig titels binnen hadden gesleept, besloot een stapje terug te zetten bij Mercedes om op andere projecten te focussen. Elliott nam zijn rol als technisch directeur over. Allison had de auto van dat jaar al ontworpen, dus Elliott hoefde alleen maar die lijn door te zetten.

De belangrijkste taak van Elliott dat jaar was de basis leggen voor de auto van 2022. Allison had al een start gemaakt en Elliott kon daarop voortborduren. Het eindresultaat gooide hoge ogen bij de seizoensstart in Bahrein. De W13 had namelijk als enige geen sidepods. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton waren erg onder de indruk van het ontwerp, Red Bull-teambaas Christian Horner maakte zich al op om bezwaar aan te tekenen, en alle andere teams krabden zich achter de oren of ze niet iets gemist hadden in hun ontwerp. Het venijn van de verloren seizoensfinale van 2021 zat duidelijk nog in het team. Iedereen maakte zich op voor een wraakactie van Mercedes.

De W13, met het ‘zeropods’ concept. (Motorsport Images)

Die wraakactie kwam er nooit. Het ontwerp van Elliott en zijn team was in de verste verte niet zo competitief als gehoopt en had veel meer last van het porpoising dan de rest van het veld. De auto won maar één race: de Grand Prix van Brazilië. De auto was zo slecht dat Hamilton smeekte om een nieuw ontwerp in 2023. Wolff vertelde dat hij de auto tentoon zou stellen in de lobby van het hoofdkwartier in Brackley als een herinnering dat ze nooit meer zoiets slechts mochten maken.

2023

Er lag dus flinke druk op Elliott voor het ontwerp van dit seizoen. Opnieuw verscheen de auto zonder sidepods, en opnieuw bleek de auto niet snel genoeg voor de winst. Red Bull lag weer mijlenver voor en klantenteam Aston Martin – dat met een ontwerp reed geïnspireerd door Red Bull – stormde Mercedes voorbij.

De W14 in Monaco, dit keer wel met sidepods. (Motorsport Images)

Het hele jaar door regende het al kritiek op Elliott, die als technisch directeur verantwoordelijk is voor de upgrades en de technische vooruitgang van de auto. Drie races en een crisisberaad later nam Mercedes de beslissing om James Allison toch weer terug te zetten op de positie van technisch directeur. Een serie upgrades aan de auto in Monaco brachten Mercedes meteen weer terug in de voorhoede. Elliott zette een stapje terug en kreeg de functie van Chief Technical Director. In die hoedanigheid werkte hij voornamelijk op de fabriek in Brackley om een technische strategie voor de lange termijn vorm te geven.

De bedoeling was dat Elliott die functie tot het einde van het jaar zou blijven vervullen, maar deze week maakte hij bekend per direct zijn functie neer te leggen. “Het is een van de grootste voorrechten in mijn carrière geweest om deel uit te maken van dit Mercedes-team”, schrijft Elliott in een reactie. “Ik heb besloten dat dit het juiste moment is om mijn volgende stap buiten Mercedes te zetten – eerst om een pauze in te lassen en de balans op te maken, na 23 jaar keihard werken in deze sport, en dan om mijn volgende uitdaging te vinden. Ik wil mijn teamgenoten bedanken voor de fantastische 12 seizoenen die we samen hebben gehad en ik wens ze veel succes in de komende jaren.”

