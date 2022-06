Formule E, de endurance-racerij, of toch een Formule 1-zitje? Nyck de Vries nadert op zijn 27ste ‘misschien wel een kruispunt’ in zijn carrière, beseft hij.

Het volle reisschema van De Vries is daarbij wel een indicatie van de verschillende richtingen waarop zijn loopbaan kan gaan. Twee weken geleden in Barcelona stapte hij als rookie driver voor de eerste Formule 1-vrije training in bij Williams, dit weekend wacht in Indonesië zijn gebruikelijke job in de Formule E voor Mercedes, tussendoor stonden er verplichtingen en trips op de agenda als test- en reserverijder van Mercedes’ Formule 1-stal én Toyota’s endurance-team. Dus ja, het gaat en kan alle kanten op.

Kruispunt

Waar zijn toekomst ligt, vertelt De Vries aan FORMULE 1 Magazine, moet de tijd uitwijzen. Wat de Formule 1 betreft, heeft hij daar ‘zelf geen controle over’, zegt De Vries, die vorig jaar natuurlijk ook al in beeld was bij Williams en Alfa Romeo. Zijn naam wordt nu weer in verband gebracht met dat eerste team. Zeker na zijn indrukwekkende vrijdagoptreden in Barcelona én door zijn resultaten de laatste jaren, met een Formule 2- en Formule E-titel als hoogtepunten.

Presteren, zo luidt De Vries’ mantra, is sowieso het enige wat telt en dé manier om zoveel mogelijk deuren te openen. Wat dat laatste betreft, zit het ook wel goed, want behalve dat de deur naar de Formule 1 op een kier staat, staat hij er in de Formule E als regerend kampioen natuurlijk goed op, net als bij Toyota in het World Endurance Championship. Of hij zo een kruispunt op zijn carrièrepad nadert? “Zo kun je het misschien wel zien”, erkent hij.

Afhankelijk van hoe je er naar kijkt, is De Vries’ Formule 1-droom na zijn successen van de afgelopen jaren weer of nog levend. Of dat het lastiger maakt nu afwegingen voor zijn toekomst te maken tussen de verschillende klassen? “Mja”, weifelt hij, “maar aan de andere kant wil ik ook gewoon realistisch zijn, me focussen op het heden en wat ik weet.” In de autosport verandert alles snel, weet hij. “En op hoop kun je geen carrière en toekomst bouwen.” Vandaar dat hij realistisch en verstandig wil zijn. “Ik denk dat ik dat wel ben en in een goede positie zit wat betreft mijn mogelijkheden en opties voor de toekomst.”

De Formule E ePrix van Indonesië is zaterdag vanaf 09:30 Nederlandse tijd te zien bij Ziggo Sport en Eurosport.

