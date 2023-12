Sergio Pérez maakt zich zorgen om de grote hoeveelheid races in 2024. De Red Bull-coureur is bang dat dit teveel een tol gaat eisen van de mensen en mogelijk ten koste gaat van de kwaliteit van de races.

De F1-kalender van volgend jaar bestaat uit 24 races. Dat is meer dan de Formule 1 ooit in één jaar tijd heeft gehad. Het belooft een uitdaging te worden voor de teams en coureurs, die de hele wereld over moeten rijzen in korte tijd. Dat begon de coureurs en monteurs bij de laatste races van dit seizoen al op te breken. Toen moesten ze binnen een week van Las Vegas naar Abu Dhabi, een tijdsverschil van twaalf uur.

Vanuit verschillende hoeken is er al regelmatig kritiek geuit op deze volle kalender. Recentelijk gaven George Russell en Esteban Ocon nog aan dat het menselijk lichaam niet gemaakt is voor zo’n indeling. Sergio Pérez sluit zich nu bij zijn mede-coureurs aan. “Het is dit jaar wel echt zwaarder geweest dan eerdere jaren”, zegt de Red Bull-coureur. “Zeker het laatste deel van dit seizoen is super intens geweest met al dat heen en weer reizen. We zitten echt wel op de limiet. Niet alleen voor ons als coureurs, maar ook voor alle monteurs en engineers.”

Kwaliteit

Dat de kalender nu zo vol zit, komt voor een deel door de vele nieuwe circuits waarop geracet wordt. Qatar, Saoedi-Arabië, Las Vegas en Miami zijn allemaal recente toevoegingen aan de sport. Nieuwe toevoegingen en een volle kalender zijn volgens Pérez op zich prima, maar dan moet er wel goed gekeken worden naar de manier waarop deze races gehouden worden.

“We moeten ervoor zorgen dat we wel de kwaliteit behouden. We moeten niet alleen maar een race gaan houden om maar een race te houden. Het niveau is nog steeds erg belangrijk, dus we moeten wel een stijgende lijn daarin verzekeren.”

De kalender voor volgend jaar kan waarschijnlijk niet meer veranderen. “Daar is het nu al te laat voor denk ik”, erkent Pérez. “Maar het jaar daarna moeten we de boel wel maximaliseren. Mensen waren in die laatste race zo uitgeput, dat moeten we wel echt serieus nemen. We willen dat de coureurs en monteurs een lange carrière kunnen hebben. Daar moeten we dan ook rekening mee houden.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

