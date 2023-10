Aangenaam, dat is de beste omschrijving voor de omstandigheden tijdens de Grand Prix van Mexico komend weekend. Zo warm als in de Verenigde Staten wordt het niet, maar fijn zijn de temperaturen wel. En regen? Die kans is er volgens het weerbericht niet of nauwelijks op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Vrijdag 27 oktober

Het Grand Prix-weekend begint volgens het weerbericht in Mexico meteen droog en zonnig voor Max Verstappen en consorten. Dat er in de middag een iets toenemende kans op wat regen is, mag geen naam hebben. Beide vrije trainingen vinden plaats met temperaturen zo rond de 24 á 26 graden.

Zaterdag 28 oktober

Er bestaat een mogelijkheid dat er zaterdagmiddag een buitje valt, maar net als eerder op de vrijdag is die kans minimaal. En áls er al regen valt, dan waarschijnlijk pas na de kwalificatie (15.00-16.00 uur plaatselijke tijd). Tijdens die sessie is het overigens 26 graden, eerder op de dag blijft het kwik tijdens de derde vrije training steken op 23 graden.

Zondag 29 oktober

Een herhaling van zetten in het weerbericht voor Mexico: zonnig en droog, zoals in de beide dagen hiervoor. Piepklein kansje op regen in de middag? Dat ook. En hoewel die dan tijdens de race (aanvang 14.00 uur plaatselijke tijd) zal vallen, mag het geen naam hebben. De temperatuur bedraagt 26 graden. Kortom: lekker raceweer voor coureurs, toeschouwers en alle anderen op het circuit.

Lees hier alles over de GP Mexico met o.a. het complete tijdschema

Speciale uitgave

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!