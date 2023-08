Een nat Zandvoort: staat dat de coureurs, teams en vooral het publiek te wachten komend weekend tijdens de Dutch GP? Naarmate de hervatting van het Formule 1-seizoen nadert, worden de voorspellingen van FIA’s officiële weerstation steeds iets beter. Maar zonovergoten? Nee.

Lees ook: WK kalender: dit zijn de F1-races in 2023

Vrijdag 25 augustus:

verwegend bewolkt met kans op een licht buitje vroeg in de ochtend en laat in de middag. De neerslagkans bedraagt vrijdag over de gehele dag bekeken zo’n 40 procent. De temperatuur ligt zowel tijdens de eerste als tweede vrije training rond de 20 graden. Er staat niet of nauwelijks wind.

Zaterdag 26 augustus:

De dag begint met bewolking, maar gaandeweg de ochtend trekt dat weg. Er komen opklaringen en in de middag zijn er dan zonnige perioden. De neerslagkans is niet groot: 20 procent. Het weerbeeld voor vandaag laat zich echter moeilijk voorspellen. Kouder dan vrijdag wordt het hoe dan ook: 16 graden tijdens de derde vrije training, later met lichte wind 18 graden tijdens de kwalificatie.

De race: nat Zandvoort?

Zondag 27 augustus:

De weerkaart laat een wisselvallig beeld zien: er zijn wolkenvelden, afgewisseld met zonnige perioden. Zoals het nu staat, neemt de wind toe op de dag van de race. De kans op regen (40 procent) is er vooral in de ochtend, dus het lijkt het voor Max Verstappen en co droog te blijven in Zandvoort tijdens de Dutch GP.

LET OP: Vrijdagochtend een update met het meest actuele weerbericht van FIA op dat moment

Lees hier alles over de Dutch GP: nieuws, achtergronden en tijden!

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!