De GP van de Verenigde Staten staat voor de deur! Komend weekend trappen Max Verstappen en consorten een nieuwe triple header af op het glooiende Circuit of The Americas in Texas. Daarmee begint het Noord- en Zuid-Amerikaanse drieluik. In het verleden speelde het weer een belangrijke rol in Austin, maar hoe ziet de weersverwachting eruit voor het aankomende raceweekend? Check hier alvast het weerbericht voor de GP van de Verenigde Staten!

De GP van de Verenigde Staten is de tweede van drie races op Amerikaanse bodem. Eerder dit jaar werd er al geracet in Miami, terwijl in november de GP van Las Vegas op het programma staat. Toch geldt de race in de Lone Star State als de enige echte Amerikaanse Grand Prix. Het is er doorgaans droog en warm, al werden er op het Texaanse asfalt in het verleden ook spectaculaire regenraces verreden. Denk bijvoorbeeld aan het waterballet van 2015, toen Lewis Hamilton zich op intermediates een weg baande naar zijn derde wereldtitel. De vooruitzichten voor deze veertiende editie op COTA zijn echter een stuk gunstiger.

Weerbericht GP Verenigde Staten

Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen op het programma staan, is het direct goed toeven in Austin. Het belooft een zonnige dag te worden, met temperaturen tot 29 graden Celsius en slechts vijf procent kans op neerslag. In de middag steekt wel een zachte zuidoostenwind op, die op het uitgestrekte circuit mogelijk voor verraderlijke omstandigheden kan zorgen.

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Gedurende het weekend verandert er weinig aan het weerbeeld. Op zaterdag valt de temperatuur iets terug en wordt het tijdens de kwalificatie maximaal 28 graden Celsius. Met volop zon boven het circuit hebben zowel de coureurs als de toeschouwers op de tribunes echter weinig te vrezen. Ook op zondag, wanneer de allesbeslissende Grand Prix op het programma staat, blijft het aangenaam in Austin. De kans op neerslag neemt iets toe, maar tijdens het hoofdnummer blijft de zon schijnen en lopen de temperaturen op tot 27 graden Celsius

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