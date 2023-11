Sluiten we het seizoen af met overdag zon en ’s avonds nog aangename temperaturen in Abu Dhabi? Je zou het op voorhand wel verwachten. Of hangt er wellicht toch een verrassing in de lucht tijdens de slotrace? Bij deze, het weerbericht voor de GP Abu Dhabi.

Vrijdag 24 november

Het raceweekend begint lekker warm. Met 29 graden is het tijdens de eerste vrije training nog net niet tropisch te noemen. Het is overwegend zonnig en er staat een licht briesje vanuit het noorden. De temperatuur zakt in de tweede vrije training een beetje: 26 graden.

Zaterdag 25 november

Opnieuw droog, alleen in de ochtend mogelijk wat wolkenvelden. De wind is zwak en komt opnieuw uit het noorden. De dag is wat dat betreft een kopie van de vrijdag. Opnieuw wordt het in de eerste sessie 29 graden (derde vrije training) en in de tweede sessie 26 graden (kwalificatie).

Zondag 26 november

Komt er dan op zondag een verkoelend buitje? Welnee, natuurlijk niet. De kans op neerslag bedraagt volgens het officiële FIA-weerbericht om precies te zijn 0 procent. Duidelijke taal derhalve. Wind speelt geen rol en het kwik stijgt gedurende de race tot zo’n 26 graden.

