De GP van Azerbeidzjan staat voor de deur! Na een zonovergoten raceweekend in Monza – en een uitstapje van Max Verstappen naar de Nürburgring – reist het Formule 1-circus deze week naar Bakoe. De kuststad opent haar deuren voor alweer de zeventiende ronde van het huidige seizoen. Het razendsnelle Baku City Circuit levert vaak spektakel op, en dit jaar zou ook het weer een rol kunnen spelen. Check hier het weerbericht voor de GP van Azerbeidzjan!

Het Europese deel van het Formule 1-seizoen werd al vaak geteisterd door regen. Waar het in Italië nog droog bleef, kregen de coureurs in eerdere races te maken met wisselende omstandigheden. Tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië, België en Nederland viel er op verschillende momenten regen. Ook in Azerbeidzjan lijkt nattigheid dit weekend een rol te spelen. Normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar aangenaam in Bakoe, maar volgens de laatste voorspellingen houden Verstappen en consorten het niet droog.

Weerbericht GP Azerbeidzjan

Op vrijdag, wanneer de eerste en tweede vrije training op het programma staan, lijkt het flink te gaan regenen. De Formule 1 krijgt te maken met temperaturen tot maximaal 23 graden Celsius, terwijl de kans op neerslag 100 procent bedraagt. Pas in de avond lijkt het weer op te klaren. Op zaterdag, tijdens de allesbepalende kwalificatie, blijft het waarschijnlijk droog. De kans op regen is dan slechts 30 procent, al koelt het wel af naar zo’n 21 graden. Op zondag loopt de temperatuur iets op, maar neemt ook de regenkans weer toe.

LEES OOK: Tijdschema GP Azerbeidzjan in Bakoe: Zo laat beginnen de sessies

Daarnaast zal het raceweekend in Bakoe ook stevig worden beïnvloed door de wind, met name op zaterdag. Vanuit het noordwesten kunnen af en toe verraderlijke windvlagen opsteken. Door de hoge gebouwen rondom het circuit kan dit voor onvoorspelbare situaties zorgen; een plotselinge windvlaag heeft immers direct invloed op de bestuurbaarheid van een Formule 1-bolide. Tijdens de GP van Azerbeidzjan hebben we dat al vaker gezien.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.