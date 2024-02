Droog blijft het vanaf donderdag sowieso, maar de wind zal tijdens de Grand Prix van Bahrein van invloed zijn op Max Verstappen en consorten. Zo kan er bijvoorbeeld woestijnzand de baan op waaien. Bij deze: het eerste weerbericht voor de GP Bahrein, die dit jaar van donderdag tot en met zaterdag wordt gehouden.

Tijdschema GP Bahrein: zo laat beginnen alle sessies

Donderdag 29 februari

Op de eerste dag krijgen teams en coureurs meteen al te maken met de invloed van de wind. Er komen windvlagen met een snelheid van zo’n 50 kilometer per uur. Coureurs zullen tijdens de eerste en twee vrije training daardoor last hebben van opstuivend zand. De wind zorgde ook tijdens wintertest al voor problemen. Het is zonnig, maar relatief koel: 19 graden tijdens VT1, 17 graden tijdens VT2.

Vrijdag 1 maart

Het weer is vergelijkbaar met de dag ervoor, maar tijdens de derde vrije training zal het kwik ditmaal wel boven de 20 graden uitkomen. In de kwalificatie koelt het vervolgens in de avonduren af tot zo’n 17 graden. Opnieuw zal de wind een rol spelen, dat kan voor verraderlijke omstandigheden zorgen.

Zaterdag 2 maart

Racedag! En ook de dag waarop de voorspellingen het best zijn van deze week: minder wind, meer zon. De temperatuur bij de start van de race bedraagt 20 graden.

Lees hier alles over de Grand Prix van Bahrein: nieuws, historie en meer

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!