Na Monaco reist de Formule 1 door naar Barcelona voor de inaugurele GP van Catalonië, de tweede halte van het eerste Europese tweeluik. Van oudsher geldt een bezoek aan het Circuit de Barcelona-Catalunya als een belangrijk ijkpunt voor de F1-teams. De baanlay-outs van Montreal en Monaco kunnen de ware krachtsverhoudingen immers vertekenen. De vraag is echter of de teams een goede nulmeting kunnen uitvoeren. Want wat zegt het weerbericht voor de GP van Barcelona-Catalonië?

Het weer heeft tot dusver slechts een bescheiden rol gespeeld in het huidige F1-seizoen. Voor Montreal werd veel regen voorspeld, maar de teams die zondag daadwerkelijk op regenbanden startten, wisselden al snel naar slicks. Daardoor hebben de nieuwe auto’s van 2026 nog altijd geen echte regenrace meegemaakt. Tijdens het aankomende raceweekend lijken Max Verstappen en consorten opnieuw een aantal zonovergoten sessies tegemoet te gaan. Een blik op het huidige weerbericht voor de GP van Barcelona-Catalonië leert dat zonnebrandcrème waarschijnlijk belangrijker wordt dan een paraplu.

Weerbericht GP van Barcelona-Catalonië

Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen worden verreden, is het aangenaam vertoeven in Barcelona. Als we de laatste voorspellingen mogen geloven, is er geen wolkje aan de lucht. De temperatuur loopt naar verwachting op tot zo’n 29 graden Celsius en de kans op neerslag bedraagt vooralsnog nul procent. Er staat een zachte zuidenwind, maar ook die lijkt nauwelijks invloed te hebben op de auto’s op het circuit.

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Zaterdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen tijdens de derde vrije training en de kwalificatie. In de middag wordt het opnieuw ongeveer 29 graden en blijft de kans op regen verwaarloosbaar.

En zondag? Dan blijft het opnieuw zomers op het Catalaanse asfalt. Volgens de laatste verwachtingen stijgt het kwik tijdens de race tot circa 28 graden Celsius en is de kans op neerslag nihil. Onder een stralende zon zullen de coureurs de eerste GP van Catalonië verrijden. Zonder regen als verstorende factor moet het Circuit de Barcelona-Catalunya duidelijk maken hoe de krachtsverhoudingen er werkelijk voor staan. Naar verwachting brengen enkele topteams, waaronder Ferrari, belangrijke upgrades mee naar Spanje. De grote vraag is of het oppermachtige Mercedes eindelijk van de troon kan worden gestoten.

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