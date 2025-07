Na twee weken afwezigheid, staat dit weekend weer de volgende race van de Formule 1-kalender op het programma: de GP België. Voor het eerste deel van de laatste double header voor de zomerstop, reist het Formule 1-circus af naar de Ardennen. Spa-Francorchamps is een geliefd circuit onder de coureurs, maar kunnen ze ook rekenen op ideale weersomstandigheden tijdens het sprintweekend? Bekijk hier het volledige weerbericht voor de GP van België!

Vorig jaar was het voor de aanwezige fans nog genieten van de zomerse weersomstandigheden tijdens de GP België. Hoewel het weer toen niet voor al te veel spektakel zorgde, deed George Russell, ‘de bandenfluisteraar’ van de Belgische race, dat wel. De Brit kwam als eerste over de finishlijn, maar moest zijn zege later weer inleveren vanwege een diskwalificatie. Toenmalig teamgenoot Lewis Hamilton werd vervolgens voor de tweede, en laatste keer, van het seizoen tot winnaar gekroond.

Weerbericht GP België

Het lijkt er echter dit jaar op dat het weer een grotere rol van betekenis kan gaan spelen op Spa-Francorchamps. De vrijdag begint naar verwachting met een grote kans op motregen, 60 procent, maar het zou tijdens de eerste, en enige, vrije training weer moeten opklaren. Later op de dag, tijdens de sprintkwalificatie, neemt de kans op buien weer toe. Het wordt de hele dag zo rond de 20 graden Celsius.

LEES OOK: Tijdschema GP België: Zo laat beginnen de sessies

Deze wisselvalligheid zet ook op de zaterdag door, en er is een ‘kleine kans’, 20 procent, dat er wederom tijdens de sprintrace en de kwalificatie weer een regenbui over het circuit trekt. Het wordt rond de 20 graden Celsius. Ook op de zondag is er weer een afwisseling van ‘zonneschijn en regen’, met een kleine kans, wederom 20 procent, op meerdere buien tijdens de race zelf. Het wordt 21 graden Celsius.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.