Na het wisselvallige raceweekend in Miami maakt de Formule 1 zich op voor de eerste Europese race van het jaar. Het circus reist af naar Italië voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Imola vormt het strijdtoneel voor Max Verstappen en consorten, die hier opnieuw een drukke triple header aftrappen. Kijkend naar het weerbericht voor het aankomende weekend, belooft het nu al een interessante krachtmeting te worden.

Twee jaar geleden werd de GP van Emilia-Romagna nog afgelast vanwege noodweer in de regio. Flinke hoosbuien zorgden ervoor dat het circuit van Imola overstroomde en er geen race verreden kon worden. Voorlopig hoeven we niet te verwachten dat de editie van 2025 hetzelfde lot treft, al wordt er wel degelijk neerslag voorspeld voor het komende weekend. Vooral op sommige momenten kunnen er plaatselijke buitjes vallen.

Weerbericht GP Emilia-Romagna

Na het sprintweekend in Miami keert de Formule 1 in Imola terug naar het ‘gewone’ format. Dat betekent dat het raceweekend op vrijdag van start gaat met twee vrije trainingen. Volgens de huidige weersvoorspellingen wordt het een relatief zonnige middag, met temperaturen tot zo’n 21 graden Celsius. In de ochtend is er meer bewolking en kan er lokaal wat regen vallen. De kans op neerslag bedraagt dan ongeveer 50 procent.

Op zaterdag, wanneer de laatste vrije training en de kwalificatie worden verreden, zijn de vooruitzichten gunstig. Het belooft een zonnige dag te worden, met een maximale temperatuur rond de 22 graden Celsius. De gevoelstemperatuur ligt vermoedelijk iets hoger en de kans op neerslag is gering. Zondag, wanneer de Grand Prix op het programma staat, kan het echter weer gaan regenen. Het blijft de hele dag bewolkt en er moet rekening worden gehouden met plaatselijke buien. De temperatuur ligt opnieuw rond de 22 graden Celsius en de kans op neerslag bedraagt op dit moment zo’n 60 procent.

