De Grand Prix van Hongarije belooft een warme editie te worden. Toch is er niet alleen maar zonneschijn in Boedapest komend weekend. De GP Hongarije 2023 zal ook worden geteisterd door donder en bliksem, zo blijkt uit de eerste weersvoorspelling van onder meer de FIA.

Vrijdag 21 juli

Bewolkt en toch warm: tijdens de eerste twee vrije trainingen wordt het 26 graden in Hongarije. Maar nog opvallender aan de voorspelling is het onweer dat over het circuit zal trekken. De kans op neerslag bedraagt maar liefst 80 procent en de verwachte regen zal in de middag gepaard gaan met donder en bliksem.

Zaterdag 22 juli

De dag start met bewolking, maar het wordt een tandje warmer in Boedapest dan op vrijdag. Zo bedraagt de temperatuur tijdens de kwalificatie 28 graden. Dan is er ook een kleine kans op een buitje. Dat het droog blijft, ligt volgens de voorspellingen echter meer voor de hand.

Zondag 23 juli

Dat er een droge race komt, is haast onvermijdelijk. De kans op neerslag valt deze dag namelijk te verwaarlozen, zo blijkt. Het is overwegend zonnig en het kwik stijgt tot 30 graden in de middag.

Lees ook: Tijdschema GP Hongarije 2023: zo laat beginnen de sessies

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland