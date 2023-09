Het weer wil nog wel eens een grote invloed hebben op de Grand Prix van Japan. Vorig jaar was er regen en langer geleden lag er nog wel eens een tyfoon op de loer. Houden we het dit weekend droog op Suzuka? Lees hier de voorspelling van het weerstation van de FIA.

Weerbericht

Vrijdag 22 september

Een zwak regenfront trekt in de nacht van donderdag op vrijdag over Suzuka en dat betekent tot ver in de middag regen. De kans op neerslag is 60 procent, maar de hoeveelheid regen blijft beperkt tot maximaal 5 millimeter. De temperatuur in de eerste vrije training ligt rond de 27 graden en loopt richting VT2 op naar 29 graden.

Tijdschema Grand Prix van Japan

Zaterdag 23 september

Het weer voor zaterdag zier er gunstiger uit. Het lijkt de hele dag droog en zonnig te worden, met een regenkans van 20 procent. De wind is licht tot matig bij een maximumtemperatuur van opnieuw 29 graden.

Zondag 24 september

Op zondag lijkt het weer geen inbreuk te maken op het raceverloop. Het is overwegend zonnig en droog. De wind is matig en de temperatuur bij de start van de Grand Prix is opnieuw 29 graden.

Alles weten over de Grand Prix van Japan? Alle ins and outs vind je hier