Het Formule 1-seizoen nadert zijn einde; de laatste triple header staat voor de deur. Dit drieluik, dat de titelstrijd van 2025 zal beslissen, trapt af met het raceweekend in fabulous Las Vegas. De gokstad opent voor het derde jaar op rij haar deuren voor de Formule 1. Na een warm weekend in São Paulo mét de nodige regenval belooft het in de woestijn van Nevada juist flink af te koelen. Lees hier het weerbericht voor de GP van Las Vegas!

De GP van Las Vegas, het paradepaardje van de FOM, wordt opnieuw verreden op het Las Vegas Strip Circuit. Het raceweekend is vooral een feestje voor de vermogende Amerikaan, die zijn geld naar hartenlust kan uitgeven aan talloze Formule 1-evenementen in de gokstad. Of dat ook garant staat voor spektakel op de baan, blijft de vraag. Eén ding is zeker: de omstandigheden zijn nauwelijks veranderd ten opzichte van eerdere edities – het wordt opnieuw relatief koud.

Weerbericht GP Las Vegas

Op donderdagavond staan de eerste vrije trainingen op het programma. Let op: door het tijdsverschil vinden deze sessies in Nederland op vrijdagochtend plaats. Tijdens de openingsdag kan er ‘s avonds wat regen vallen; de neerslagkans ligt momenteel rond de 45 procent. De temperatuur schommelt rond de 11 graden Celsius, dus niet bepaald gebruikelijk voor Formule 1-begrippen. Ook de rest van het weekend blijft het fris in Las Vegas.

LEES OOK: Tijdschema GP Las Vegas: Zo laat beginnen de sessies

De derde vrije training volgt op vrijdagavond, direct gevolgd door de cruciale kwalificatie. Het blijft droog in de woestijn, al wordt het opnieuw fris met een maximumtemperatuur van zo’n 13 graden Celsius. In de nacht zakt het kwik zelfs naar 9 graden. Tot slot vindt op zaterdagavond de Grand Prix plaats, dwars door de straten van Las Vegas. Dan wordt het iets aangenamer, met temperaturen van minimaal 14 graden Celsius. De kans op regen is vooralsnog verwaarloosbaar.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.