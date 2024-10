Na het raceweekend in Austin trekt de Formule 1-karavaan verder naar het zuiden voor de GP van Mexico. De race op het Autódromo Hermanos Rodríguez vormt het tweede hoofdstuk van een uiterst drukke triple header. Na het sprintweekend in Texas maken de coureurs zich op voor een ‘gewone’ Grand Prix, hoewel het weer in Mexico-Stad altijd voor verrassingen kan zorgen. Check hier alvast het weerbericht voor de GP van Mexico!

Na de extreme omstandigheden in Singapore (tropische hitte en onweersbuien), was het goed toeven in Austin. De GP van de Verenigde Staten kende aangename temperaturen en het is het hele weekend droog gebleven. Voorlopig lijkt de Formule 1 in Mexico opnieuw een mild weekend tegemoet te gaan. Goed nieuws voor Max Verstappen, die zich in deze twintigste race van het seizoen weinig verrassingen meer kan veroorloven. De Nederlander gaat nog altijd aan de leiding in het kampioenschap, met een voorsprong van zevenenvijftig punten op rivaal Lando Norris.

Weerbericht GP Mexico

Op vrijdag, wanneer er ‘gewoon’ twee vrije trainingen worden verreden, is het licht bewolkt boven het Autódromo Hermanos Rodríguez. De kans op regen is nihil en het wordt maximaal drieëntwintig graden Celsius. De coureurs krijgen op deze openingsdag wel te maken met de extreme hoogte van Mexico-Stad — de hoofdstad ligt ruim twee kilometer boven zeeniveau, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt voor een Formule 1-auto.

Op zaterdag, wanneer zowel de laatste vrije training als de kwalificatie wordt verreden, blijft het licht bewolkt, met zo’n tien procent kans op regen. Volgens de laatste voorspellingen wordt het niet warmer dan tweeëntwintig graden. Tot slot zal het ook tijdens de race bewolkt blijven. Met vijfendertig procent kans op neerslag kan het bovendien een natte Grand Prix worden. De temperatuur blijft steken rond de tweeëntwintig graden Celsius.

