Na een klein uitstapje naar Canada keert de Formule 1 deze week weer terug naar Europa. Max Verstappen en consorten reizen af naar Oostenrijk, waar de thuisrace van Red Bull in Spielberg op het programma staat. De afgelopen jaren scheen het zonnetje altijd wel tijdens het Oostenrijkse raceweekend, en ook tijdens deze editie blijft het waarschijnlijk droog. Hoewel er tijdens het hele weekend wel een kleine kans op regen is. Hoe dat precies zit, lees je in het weerbericht voor de GP Oostenrijk.

Het is alweer even geleden dat de Formule 1 een regenrace had. Alleen tijdens de openingsronde in Melbourne speelden de weergoden echt een rol van betekenis, en zorgde de regenval voor de nodige chaos. De kans op een herhaling in Spielberg is vooralsnog klein, met ‘waarschijnlijk droge omstandigheden’ verwacht voor het aankomende Grand Prix-weekend.

Weerbericht GP Oostenrijk

Op de vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen worden verreden, zullen er waarschijnlijk wel een paar druppels vallen. In de ochtend wisselt bewolking nog af met zonnige periodes, terwijl in de middag steeds meer wolken aan de lucht zullen verschijnen. Temperaturen liggen tussen de 15 en 27 graden Celsius. Een etmaal later op de zaterdag, wanneer ’s middags de kwalificatie op het programma staat, is er ook een kleine kans op regen in de ochtend. Naar verwachting klaart het echter al gauw weer op, en zal de kwalificatie zelf onder droge omstandigheden plaatsvinden. Het wordt rond de 29 graden Celsius.

Het lijkt er voorlopig ook op dat het wachten op een regenrace nog niet voorbij is. Voor de zondag in Oostenrijk worden ‘waarschijnlijk droge omstandigheden’ voorspeld, hoewel het wel bewolkt wordt. Het blijft echter rond de 31 graden Celsius, dus aanwezige fans kunnen beter een zonnebril dan een paraplu meenemen. De kans op neerslag is minder dan 20 procent.

