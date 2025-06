Mercedes-teambaas Toto Wolff had na de GP Canada zeker reden voor een feestje dankzij het eerste dubbele podium van zijn renstal dit seizoen. Twee weken later staat de thuisrace van de Oostenrijker alweer op het programma. De teambaas verwacht niet dat zijn team het Canadese trucje makkelijk zal kunnen herhalen in Spielberg. Volgens Wolff zullen de rivalen van Mercedes tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk namelijk weer veel competitiever zijn.

Een dubbel podium voor Mercedes. Het was in Canada de eerste keer dit seizoen dat de Duitse renstal dit voor elkaar kreeg. Mercedes kon zo bovendien belangrijke WK-punten pakken en haalde zelfs Ferrari in het constructeurskampioenschap in. Toch denkt Toto Wolff niet dat het voor zijn renstal vanaf nu van een leien dakje zal gaan.

“Hoewel we progressie hebben geboekt met onze auto in de afgelopen weken, verwachten we dit prestatieniveau niet elk weekend”, vertelt Wolff in zijn voorbeschouwing op de GP Oostenrijk. “Het ontbreken van snelle bochten en asfalt dat de banden minder belast zoals in Canada, passen perfect bij onze auto. We weten dat onze rivalen dit weekend in Oostenrijk waarschijnlijk veel competitiever zullen zijn.”

Vooral McLaren had in Canada een zeldzaam minder goed weekend. Oscar Piastri en Lando Norris kwamen elkaar zelfs in de slotfase van de race op de baan tegen, waarbij Norris aan het kortste eind trok. De Brit knalde op de achterkant van Piastri’s MCL39, en kon daardoor zijn race niet afmaken. De Australiër eindigde nog wel als vierde.

Vasthouden momentum

Wolff durft daarom niet te stellen dat Mercedes in Oostenrijk het Canadese trucje kan herhalen, en focust zich met zijn team liever op het vasthouden van het momentum. “Het circuit in Spielberg zal een goede test zijn voor onze recente updates en ons een referentie geven voor onze progressie”, vervolgt de teambaas. “Er is nog een lange weg te gaan dit seizoen. We zullen proberen zo vaak mogelijk punten te pakken en hopelijk kunnen we gauw weer meedoen om de podiumplaatsen.”

