Het Formule 1-seizoen nadert een zinderende ontknoping. Na de GP van Las Vegas – en de deceptie voor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri – staan er nog twee Grands Prix op de kalender. Alvorens de coureurs afreizen naar Abu Dhabi voor de seizoensfinale, rest hen nog één sprintweekend in Qatar; een berucht evenement, mede dankzij de extreme hitte op het Losail International Circuit. Check hier het weerbericht voor de aankomende GP van Qatar.

De GP van Qatar staat bekend om de tropische temperaturen. In het verleden eiste de hitte al meermaals zijn tol. Zo ging de editie van 2023 de boeken in als een van de warmste races uit de moderne Formule 1-geschiedenis. Dat had de nodige gevolgen: rookie Logan Sargeant moest zijn wedstrijd vroegtijdig staken en Esteban Ocon loosde zijn maaginhoud in zijn helm. Mede dankzij die uitputtingsslag begon de Formule 1 te werken aan de koelvesten die dit jaar zijn geïntroduceerd.

Weerbericht GP Qatar

Komend weekend belooft het echter niet extreem warm te worden op en rond het Losail International Circuit. Na de kou van Las Vegas zijn de temperaturen in Doha vermoedelijk een aangename verrassing. Op vrijdag – wanneer de enige vrije training en de sprintkwalificatie plaatsvinden – wordt het maximaal 28 graden Celsius. De zon schijnt de hele dag, de kans op neerslag is vanzelfsprekend nul procent en er staat een zachte, noordelijke wind.

Op zaterdag staan de sprintrace en de reguliere kwalificatie op het programma. Het koelt dan iets af in Qatar, met temperaturen tot 25 graden Celsius, al blijft het de hele dag zonnig. De kans op regen is opnieuw nul komma nul. Die trend zet zich voort op zondag, wanneer de Grand Prix wordt verreden; het wordt maximaal 24 graden.

