Na de openingsrace in Bahrein staat deze week alweer de tweede race van het seizoen op het programma. De Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt qua weer ongeveer vergelijkbaar met dat van afgelopen weekend, al zullen de coureurs minder hinder van de wind ondervinden.

Het Jeddah Corniche Circuit ligt aan de Rode Zee waar altijd een lekker briesje staat. Door deze zeewind wordt het rond het circuit nooit echt bloedheet, zoals elders in Saoedi-Arabië. Wel is er aardig wat zand aanwezig in de atmosfeer wat enige invloed kan hebben op de race.

De eerste en derde vrije training worden aan het einde van de middag afgewerkt, terwijl de tweede sessie, de kwalificatie en de race zelf in de avonduren plaatsvinden. Hierbij de actuele voorspellingen volgens het officiële FIA-weerbericht.

Donderdag

De coureurs krijgen een zonnige en droge dag voorgeschoteld tijdens de eerste vrije trainingen. In de loop van de middag ontstaat er een matige noordwestelijke zeewind. Tijdens de eerste sessie ligt de temperatuur rond de 26 graden en in de tweede sessie, die dus in de avond wordt verreden, daalt het kwik iets naar 24 graden. Tijdens deze training zullen met name de long runs worden gereden omdat de weersomstandigheden ongeveer gelijk zullen zijn met de race.

Vrijdag

De weersvoorspelling is nagenoeg gelijk aan die van de dag ervoor. Alleen zal de wind in kracht afnemen rond zonsondergang. Dit heeft invloed op de afstelling van de Formule 1-wagens en dus ook op de kwalificatie. Gaat Max Verstappen hier net als afgelopen weekend weer naar de snelste tijd rijden?

Zaterdag

De race begint na zonsondergang bij een temperatuur van ongeveer 25 graden. Het asfalt zal bij aanvang van de wedstrijd nog wel heet zijn. Naarmate de race vordert, koelt het asfalt snel af, wat invloed heeft op de grip en slijtage van de banden. De noordwestelijke zeewind neemt ook tijdens de race af. Dit zijn factoren waar de teams op moeten inspelen.