Het is een van de fysiek zwaarste races op de kalender: de Grand Prix van Singapore. Wat voor weer gaat de editie van 2023 opleveren? Dit zijn de eerste voorspellingen van het officiële FIA-weerstation: drukkend warm, met misschien wel een verkoelende bui.

Weerbericht

Vrijdag 15 september

Op dag één van het raceweekend is het meteen zweten geblazen. Gedurende de eerste vrije training stijgt het kwik naar 30 graden, tijdens de tweede vrije training is het naar verwachting een graadje minder. De maxima bedragen vandaag rond de 33 graden. En neerslag? Waarschijnlijk niet, gezien de magere kans van 20 procent.

Zaterdag 16 september

Wie een verkoelende bui wenst, wordt vandaag op zijn of haar wenken bediend. De neerslagkans bedraagt 60 procent, ergens op de dag zal er zeer vermoedelijk een beetje regen vallen – in combinatie met onweer. De vraag is alleen wanneer. Opnieuw wordt het zo rond de 30 graden. Dat geldt zowel voor VT3 als de kwalificatie.

Zondag 17 september

Een droge, drukkende, warme dag. En hoewel het later deze week nog kan veranderen qua vooruitzichten, is een regenrace vooralsnog een utopie. Slechts een paar kleine modellen laten wat drupjes zien. Warm, dat wordt het sowieso opnieuw: 29 graden tijdens de race.

