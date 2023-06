Nog enkele uren en dan beginnen in Montreal de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Canada. Of het droog blijft op het Circuit de Gilles Vileneuve is nog even de vraag.

De eerste vrije training begint om 19:30 uur Nederlandse tijd. De regenkans bij het begin van de sessie wordt ingeschat op 40 procent en loopt op tot zo’n 60 procent om 20:00 uur. Voor de tweede sessie die om 23:00 uur begint wordt zelfs 80 procent kans op regen voorspeld. De temperatuur ligt rond de 23 graden.

Grand Prix van Canada: het complete tijdschema

Zaterdag 17 juni

Ook de zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag klaart het iets en breken zonnige perioden aan. Er is een matige kans op buien die zich ontwikkelen in de heuvels rond het circuit en zich langzaam in de middag en avond uitbreiden naar Montreal. De temperatuur piekt in de kwalificatie op 23 graden.

Zondag 18 juni

Opnieuw een bewolkt begin van de dag en opnieuw trekt de lucht in de daaropvolgende uren wat open. in de ochtend is er een kans op een verdwaalde bui, maar in de middag neemt die kans af tot 20 procent. De temperatuur? 22 tot 23 graden.

De extra dikke Vaderdag editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel, maar kan ook online worden besteld. In deze uitgave alles over de door Max Verstappen gewonnen GP’s van Monaco en Spanje en volop boeiende verhalen, reportages ter plaatse, en exclusieve interviews. Met onder meer:

Exclusief : Win de laatste kaarten voor de Max Verstappen Tribune in Spa

Win de laatste kaarten voor de Max Verstappen Tribune in Spa Reportage: Max Verstappen, onaantastbaar in Monaco en Spanje

Achtergrond: Seychelle de Vries is meer dan de zus van Nyck

Interview Franz Tost: Ik heb lak aan diplomatie

Extra: Megaposter Max Verstappen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!