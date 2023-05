In Monaco werd het afgelopen zondag mede door de regen nog een interessante race. En dat kan het nabij Barcelona komend weekend tijdens de Grand Prix van Spanje zomaar opnieuw worden. Wederom is er namelijk kans op regen, zo blijkt uit de eerste weersvoorspellingen.

Vrijdag

De dag begint nog zonnig, maar in de loop van de ochtend en middag is er kans op buien. Die zijn er vooral in de heuvels rondom, maar het is niet ondenkbaar dat ze zich nog verplaatsen richting het circuit. Vooral in de tweede vrije training zou het wel eens nat kunnen gaan worden. De temperatuur bedraagt 22 á 23 graden en er staat qua wind een licht briesje vanaf zee.

Zaterdag

Opnieuw zijn er buien die zich naar verwachting vooral rondom het circuit gaan vormen. Of ze op deze dag ook de derde vrije training en de kwalificatie gaan ontregelen, is nog moeilijk te voorspellen. Vrijdag wordt daarover meer duidelijkheid verwacht, maar de kans is zeker aanwezig. In de ochtend is het 21 graden, ’s middags loopt het kwik op tot 23 graden.

Zondag

Op de dag van de race is vooralsnog volgens diverse weerstations, waaronder die van de FIA zelf, de grootste kans op neerslag. Gaan we een regenrace beleven in Spanje? Niet van a tot z vermoedelijk. Maar een buitje tijdens de wedstrijd? Dat kan zomaar. Koud wordt het in elk geval niet: 23 graden.