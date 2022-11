De laatste grand prix van seizoen 2022 vindt plaats in het schemerende Abu Dhabi. Op het Yas Marina Circuit starten de twee Red Bulls vanaf de eerste rij en hopen ze een goede kwalificatie om te zetten in de winst. Dit is wat het weer gaat doen in de Abu Dhabi.

Op regen hoeft er in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten niet gerekend te worden. De kans op regen in Abu Dhabi wordt namelijk geschat op 1%. De hoge temperaturen kunnen wel een rol gaan spelen. Bij de start van de race staat de thermometer op 29 graden met een asfalttemperatuur van 50 graden.

Foto: Motorsport Images

Naarmate het later wordt en de race traditioneel verandert in een avondrace zal het asfalt snel afkoelen, bandenstrategie zal daarbij de sleutel tot een goede race zijn. De wind raast met 21 km/u over het circuit en is dus relatief mild.

Een Grand Prix van Abu Dhabi onder traditionele omstandigheden ligt dus in het verschiet. Vanaf 14:00 is de race live te volgen op Formule1.nl