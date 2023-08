We hebben dit jaar al een aantal flink natte Grands Prix gezien en met het noodweer in het noorden van Italië op dit moment is het de vraag of komend weekend in Monza opnieuw de intermediates en full wets tevoorschijn moeten komen.

Hoewel het nog vroeg dag is, lijkt het er op dat we voor het eerst sinds Hongarije weer eens een volledig droge Grand Prix krijgen. Voorlopig ziet de weersvoorspelling er als volgt uit.

Vrijdag 1 september

De zon schijnt de hele dag, de kans op regen is 0 procent. De temperatuur bereikt in de loop van de middag een maximumwaarde van 27 graden, bij een licht windje. Heerlijk weer dus.

Zaterdag 2 september

Op de dag van de derde vrije training en kwalificatie zien we een vergelijkbaar weerbeeld. Het is zonnig en de kans op neerslag is opnieuw 0 procent. De temperatuur loopt gedurende de dag op tot 27 graden tijdens de kwalificatie. Ook vandaag een licht briesje.

Zondag 3 september

Race day! De atmosfeer wordt iets instabieler. Het is overwegend zonnig met een temperatuur die nog eens twee graden hoger uitkomt dan op vrijdag en zaterdag. De kans op neerslag ligt op 20 procent.

