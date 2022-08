Het is de zaterdag van de Grand Prix van België, de dag waarop de laatste puntjes op de i worden gezet en de kwalificatie voor de race op zondag plaatsvindt. Zoals altijd is de grote vraag op Spa-Francorchamps: wat doet het weer?

Ook de afgelopen dagen was het weer vanaf alles wat. Was het donderdag nog volop zonnig met temperaturen van boven de dertig graden, daar was het vrijdag zeker tien graden koeler en druilerig.

Vanochtend hangt er nog volop bewolking boven het circuit bij een temperatuur van een graad of 15. De kans op regen werd eerder deze week geschat op 80 procent, maar die kans is nu gedaald tot nagenoeg nul, hoewel het op Spa-Francorchamps natuurlijk altijd afwachten is.

De temperatuur loopt zaterdag, richting de kwalificatie, op naar zo’n 19 graden bij een matige wind, kracht 2. Vanavond en vannacht blijft het droog en zondag wordt een droge dag bij maximumtemperaturen van 21 graden.