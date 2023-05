We gaan terug naar Miami, Florida. Alligators, art deco-architectuur, pasteltinten, zon, zee, en strand. Dat is een beetje een beeld dat we hebben van de (sub)tropische staat in het zuiden van de Verenigde Staten.

De afgelopen weken regende het fors in Miami en dat zorgde voor flinke overstromingen. Inmiddels is het waterpeil weer gezakt, maar blijft het ook komend weekend droog? Je leest het hier.

Vrijdag

Op de dag van eerste vrije trainingen is het wat meer bewolkt dan de dagen er voor, maar naar verwachting blijft het in ieder geval tot de avond droog. De wind is matig en de temperatuur ligt rond de 30 graden.

Zaterdag

De lucht boven het Miami International Autodrome wordt zaterdagmiddag – zo rond de kwalificatie – wat onrustiger. In de late namiddag kan zich een onweersbui ontwikkelen, de kans daarop is zo’n 40 procent. De wind ligt rond kracht 3 en de temperatuur is opnieuw een graad of 30.

Zondag

Op zondag een vergelijkbare weerbeeld als op zaterdag. Het is onrustig met een matige kans (40 procent) op buien die in de loop van de dag kunnen toenemen. De temperatuur loopt op tot 28 graden.

Tijdschema Miami GP: starttijden van alle sessies op het Miami International Autodrome

