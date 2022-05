Het is nog een dagje wachten en dan wordt in Florida de allereerste Miami Grand Prix verreden. De stad in het zuidoosten van de Verenigde Staten ligt in een regio die officieel een tropisch klimaat kent en dat betekent hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.

Vrijdag was het droog en zonnig met temperaturen ver in de dertig graden. Zaterdag en zondag liggen de temperaturen rond diezelfde waarden. De coureurs moeten zich instellen op temperaturen van 32 a 33 graden Celsius, laat Weerplaza ons weten.

Vooral zondag kans op (onweers)buien

De Formule 1 is naar Miami afgereisd in wat bekend staat als de natste periode van het jaar in de regio. Zowel op zaterdag tijdens de kwalificatie als zondag tijdens de race, vallen er in heel Florida flinke buien. Of die buien ook boven het circuit en tijdens de sessies actief zullen zijn, is moeilijk te voorspellen. Maar de kans op regen lijkt het grootst op de zondag, raceday.

Weerplaza waarschuwt wel voor de tropische buien. Die kunnen heel plotseling ontstaan en heftig zijn, en dus zullen de teams de regenradar goed in de gaten moeten houden.