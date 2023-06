Komend weekend wacht op de Oostenrijkse Red Bull Ring het tweede sprintraceweekend van het seizoen. Welk weer de coureurs, teams en toeschouwers kunnen verwachten lees je in ons weerbericht.

De afgelopen dagen zag het er nog naar uit dat het zou gaan spoken in de bergen rond Spielberg, maar de laatste voorspellingen geven een iets gunstiger beeld.

Vrijdag 30 juni

De vrijdag – met de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag – begint overwegend zonnig. In de loop van de dag kunnen we wat stapelwolken zien met een kleine kans op regen (20 procent) in de namiddag. Tijdens de sessies zelf lijkt het droog te blijven. De wind is licht tot matig. De temperatuur komt uit op zo’n 25 graden.

Zaterdag 1 juli

Op zaterdag krijgt het publiek op de Red Bull Ring de sprintrace-kwalificatie en de sprintrace zelf voorgeschoteld. Deze dag biedt de grootste kans op regen, namelijk 60 procent. De dag begint nog zonnig, maar in de loop van de dag neemt de kans op buien, mogelijk gecombineerd met onweer, toe. De temperatuur ligt tijdens de sprintrace op 24 graden.

Zondag 2 juli

Een ander beeld op zondag. De dag van de Grand Prix begint in tegenstelling tot vrijdag en zaterdag al bewolkt en die bewolking zet door. Vanaf de middag wordt het onrustig en er is tijdens de race een matige kans op een bui. De wind is licht tot matig en de temperatuur loopt op tot 25 graden.

