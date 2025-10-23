De eerste vrije training voor de aankomende GP van Mexico-Stad krijgt een opvallende bezetting. Conform de nieuwe rookie-regels voor 2025 zet een recordaantal teams een onervaren coureur in de auto. Maar liefst negen talenten nemen een uurtje testen voor hun rekening – onder wie meerdere debutanten. Ook Max Verstappen zal zijn Red Bull moeten afstaan. Lees hier welke rookies in actie komen in Mexico!

Dat er zo veel rookies meedoen aan de eerste vrije training in Mexico heeft alles te maken met het Formule 1-reglement voor 2025. Om jong talent te stimuleren, zijn teams verplicht om vier keer per seizoen een onervaren coureur een trainingssessie te gunnen. Onder ‘onervaren’ verstaat de FIA een rijder die niet meer dan twee Grands Prix heeft gereden. Elke vaste coureur moet dus tweemaal per seizoen zijn stoeltje afstaan. Die regel geldt echter niet voor rookies als Kimi Antonelli en Isack Hadjar – zij begonnen dit jaar immers zelf als ‘onervaren’.

Het is geen toeval dat er juist op het Autódromo Hermanos Rodríguez zoveel rookies in actie komen. Teams kijken zorgvuldig waar hun talenten het meeste kunnen leren, zonder de vaste line-up te hinderen. Stratencircuits of weekenden met een sprintrace – waar slechts één vrije training wordt verreden – zijn doorgaans geen optie. Mexico biedt daarentegen voldoende rijtijd en data, waardoor het een ideaal moment is om jonge coureurs ervaring te laten opdoen.

Rookies in Mexico

Team Coureur Toelichting McLaren Pato O’Ward Thuisrijder Pato O’Ward mag voor eigen publiek aan de slag namens McLaren. Vorig jaar maakte hij hier al zijn Formule 1-debuut. Naast zijn rol als test- en reservecoureur rijdt hij in de IndyCar, waar hij vorig seizoen tweede werd achter Alex Palou. Mercedes Frederik Vesti Bij Mercedes neemt Frederik Vesti plaats in de auto van George Russell. Voor de Deen is het al zijn vierde optreden voor de Silver Arrows. Naast zijn testwerk rijdt hij in de IMSA Sportscar Series, waarin hij onlangs twee overwinningen op rij boekte. Ferrari Antonio Fuoco Antonio Fuoco maakt in Mexico zijn officiële Formule 1-debuut voor Ferrari, als vervanger van Lewis Hamilton. De 29-jarige Italiaan heeft al veel testkilometers op Fiorano afgelegd en won in 2024 de 24 uur van Le Mans met Ferrari AF Corse. Red Bull Arvid Lindblad Formule 2-coureur Arvid Lindblad neemt de Red Bull van Max Verstappen over. Voor het 18-jarige talent is het zijn tweede vrije training na zijn debuut op Silverstone. Hij staat momenteel zevende in het Formule 2-kampioenschap en geldt als kandidaat voor een Racing Bulls-stoeltje. Williams Luke Browning Bij Williams draagt Carlos Sainz zijn auto over aan Luke Browning. De jonge Brit, lid van het Williams Academy-programma, rijdt eveneens in de Formule 2 en bezet daar momenteel de derde plaats in het klassement. Aston Martin Jak Crawford Jak Crawford maakt zijn debuut voor Aston Martin en stapt in de auto van Lance Stroll. Hoewel dit zijn eerste officiële Formule 1-sessie is, heeft de Amerikaan al meer dan tweeduizend testkilometers achter de rug. In de Formule 2 staat hij met vier zeges tweede in het kampioenschap. Haas Ryo Hirakawa Bij Haas komt reservecoureur Ryo Hirakawa opnieuw in actie, ditmaal in plaats van Oliver Bearman. Eerder testte hij al namens Alpine – waar hij deelnam aan de eerste vrije training in Japan – alvorens hij in april de overstap maakte naar Haas. Ook tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi zal hij namens de Amerikanen achter het stuur kruipen. Racing Bulls Ayumu Iwasa Racing Bulls kiest ervoor om Ayumu Iwasa in de auto van Liam Lawson te zetten in Mexico. Eerder dit jaar mocht hij al eens testen in aanloop naar de GP van Bahrein, al deed hij toen dienst als Red Bull-coureur. Iwasa rijdt momenteel in de Japanse Super Formula, waar hij derde staat in het klassement. Alpine Paul Aron Tot slot komt ook Paul Aron in actie in Mexico-Stad. Hij mag voor de tweede keer achter het stuur van de Alpine stappen. De Est, die vorig jaar derde werd in het Formule 2-kampioenschap, leent de auto van Pierre Gasly. Het is de vierde keer dit jaar dat de 21-jarige Aron een vrije training voor zijn rekening neemt – eerder werkte hij ook al twee sessies af voor Sauber. Zijn prestaties liggen ongetwijfeld onder een vergrootglas; volgens topadviseur Flavio Briatore zou hij volgend jaar het stoeltje van Franco Colapinto kunnen erven.

