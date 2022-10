Je kan er in de achtbaan, je buik rond eten, bizarre merchandise kopen – al dan niet met Yuki Tsunoda-tintje – en natuurlijk in het beroemde reuzenrad. Naast een geweldig circuit met achttien beroemde bochten, herbergt Suzuka ook een pretpark met van alles en nog wat voor jong en oud: Motopia.

Bij het circuit, via de volgepakte fanzone, sta je voor je er erg in hebt middenin de Japanse autosport-Efteling. Anders valt Motopia niet te omschrijven, met zijn achtbanen, door auto’s en motoren geïnspireerde rides, allerhande eetkraampjes, thema-winkels en andere bezienswaardigheden.

Het enorme reuzenrad pal naast de baan – de wachtrij is aanzienlijk – is hét klassieke reuzenrad in Formule 1-termen. Een goed voorbeeld heeft doen volgen, want tegenwoordig vind je dit naast menig circuit. Al blijft Suzuka toch echt een andere wereld vergeleken met een Silverstone of Zandvoort.

Het zit hem vooral in de sfeer, die uniek is. Deels door de fans, stuk voor stuk gedisciplineerd en ondanks de meest gekke uitdossingen rustig en beleefd. Lewis Hamilton- en Max Verstappen-fans die in harmonie samenleven? In Suzuka kan het.

Creatieve fans

Dat de Japanse fans zich graag creatief mogen uitleven qua zelfgemaakte fankledij, mag bekend zijn, maar ook de officiële merchandise vindt gretig aftrek. Of hij dé bestseller is, valt niet met zekerheid te zeggen, maar de shirtjes en petjes van lokale held Yuki Tsunoda lijken niet aan te slepen.

Wie genoeg heeft van het in de rij staan bij de kassa of een attractie als Batto’s Power Crystal Hunt of Puto’s Mobipark, kan zich bij allerlei eet- en snackkramen te buiten gaan aan Yakitori, noodles of zelfs Kobe beef. Of aan de zoetigheid die in de vele winkels als giftsets wordt verkocht.

Asfalt happen

Van een sweet potato Formule 1-wagen tot snoep dat er als asfalt uitziet, je kunt het zo gek niet bedenken, of het is te koop. Je vraagt je af of Zandvoort niet eens een lijn Zandvoort zandkoekjes moet lanceren… Het ‘merk’ Suzuka wordt in elk geval fanatiek uitgebaat. Als een soort nationale trots.

Wie meer van de collectibles is, vindt tussen de complete wagenparken aan schaalmodellen vast wel iets bijzonders. Opvallend zijn ook zaken als grote kussens en knuffels die als steeksleutel, racestuurtje of wiel zijn vormgegeven. Ook voor het Japanse autosportmekka geldt: exit through the gift shop.