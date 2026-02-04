Bij Lando Norris moet nog altijd het besef indalen dat hij dit jaar de regerend wereldkampioen is. De Brit onthult dat hij liever nog een maand langer had gehad om ‘van alles te genieten’, nadat hij tijdens de afgelopen GP Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel veiligstelde. Toch kijkt hij ook enorm uit naar het nieuwe seizoen, en weet hij wat hem als kersverse kampioen te doen staat: ‘Alles nog een keer doen’.

Lando Norris staat aan de vooravond van zijn eerste Formule 1-seizoen als regerend wereldkampioen. De coureur werd afgelopen GP Abu Dhabi de elfde Brit die een wereldtitel op zijn naam mocht schrijven, met slechts een gat van twee WK-punten naar tweede plaats Max Verstappen. Heel lang kon Norris echter niet achterover leunen als kersverse kampioen; met een compleet nieuw reglement voor zowel het chassis als de motor voor het 2026-seizoen begon het Formule 1-jaar alweer vroeg.

‘Droom is werkelijkheid geworden’

Het besef dat hij straks zijn titel moet verdedigen is daarom bij Norris nog niet helemaal ingedaald. De Brit heeft momenteel vooral veel zin in het nieuwe seizoen. “Ik ben enthousiast over alles!” vertelt de McLaren-coureur aan F1. “Zou ik willen dat ik nog een maand had om achterover te leunen en van alles te genieten, alles in me op te nemen? Het waren een paar weken (sinds Abu Dhabi, red.) waarin ik gewoon probeerde te beseffen wat er vorig jaar was gebeurd. Het was werkelijkheid geworden, mijn droom.”

LEES OOK: Norris concludeert na testdagen Barcelona: ‘Grootste verandering uit mijn F1-carrière’

“Ik denk dat ik nu nog steeds probeer het te accepteren en te beseffen dat het echt gebeurd is”, vervolgt Norris. “Tegelijkertijd is het weer tijd om aan het werk te gaan en moeten we proberen het allemaal nog een keer te doen.” De Brit kwam op de woensdag in Barcelona voor het eerst in actie in de gloednieuwe MCL40. Op de vrijdag reed hij zelfs de op een na snelste tijd van de dag, achter Lewis Hamilton. Voor Norris werkt zijn nieuwe status als regerend wereldkampioen motiverend. “Het maakt me blij en geeft me veel vertrouwen voor dit seizoen, maar het is zo anders, zo’n grote uitdaging met alle regels en veranderingen dit jaar. Ik voel me goed, en ben gelukkig. Ik heb iets groots bereikt in mijn leven.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.