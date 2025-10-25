Lando Norris onthult dat er zeker nog wat werk aan de winkel is bij het team van McLaren na de vrijdag in Mexico. Hoewel de MCL39 op een ‘redelijk niveau’ presteert, was de balans van de auto over een enkele ronde nog zoek. Het Mexicaanse raceweekend verloopt zo tot nu toe anders dan andere Grand Prix-weekenden voor het Britse team: ‘Normaal gesproken zijn we op vrijdag erg goed en haalt iedereen ons op zaterdag pas in’, aldus Norris.

Lando Norris moest net als acht van zijn Formule 1-collega’s tijdens de eerste vrije training vanaf de zijlijn toekijken. Reservecoureur Pato O’Ward – die op de vrijdag in Mexico voor eigen publiek mocht rijden – nam het stokje voor het eerste testuur over. Norris kroop zelf voor de tweede vrije training weer achter het stuur van zijn MCL39, en reed vervolgens de op drie na snelste tijd.

“Ik denk dat we zeker op een redelijk niveau zitten. Ik heb het gevoel dat ik heel snel op snelheid kwam, waar ik eigenlijk nogal verrast door was”, zegt de McLaren-coureur na de eerste dag in Mexico-Stad. “Mijn eerste ronde was behoorlijk goed en de tweede ronde was meteen een goede stap vooruit. Dus ja, ik had het gevoel dat ik snel de limiet had gevonden, maar dat houdt ons een beetje tegen.”

Balans

Norris zag hoe naaste titelrivaal Max Verstappen – tevens ook afwezig tijdens VT1 – meteen naar de snelste tijd reed. Ook Charles Leclerc en Andrea Kimi Antonelli eindigden boven de Brit op de tijdenlijst. “Het was geen slechte dag, maar normaal gesproken zijn we op vrijdag erg goed en haalt iedereen ons op zaterdag in”, vertelt de Brit. “We liggen al een beetje achter, dus we hebben zeker nog wat werk te doen vanavond.” Volgens Norris kwam dat vooral door de balans. “Die is een beetje overal en nergens, net als de afgelopen weken, maar alleen over een enkele ronde. We hebben het momenteel moeilijk, dus ja, we werken hard.”

