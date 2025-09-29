Nico Hülkenberg staat bekend als een coureur die uitblinkt in kwalificaties, maar dit seizoen wordt hij steeds vaker verslagen door zijn rookie-teamgenoot Gabriel Bortoleto. Sauber-teambaas Jonathan Wheatley reageert nu op de opmerkelijke cijfers en geeft zijn visie op de situatie.

Op dit moment leidt Bortoleto met 13-7 in kwalificaties, en 11-6 als je de sprints niet meerekent. Daarnaast haalde de Braziliaan al vijf keer Q3, terwijl Hülkenberg daar nog geen enkele keer in slaagde. Dat is opvallend, aangezien Hülkenberg tot voor kort nog geroemd werd om zijn sterke kwalificatieronden. Toch houdt Wheatley vol dat er geen reden is voor grote zorgen. “Het is een vraag die ik steeds vaker krijg”, gaf de Brit toe. “Ik zie er persoonlijk geen groot probleem in. Nico is een ervaren en snelle coureur. Vaak wordt hij nét verslagen met duizendsten of honderdsten verschil – dat is niet per se iets om je druk over te maken.”

Wheatley doet Bortoleto zeker geen tekort en is onder de indruk van zijn volwassenheid en consistentie. “Hij doet alles wat je van een jonge coureur zou willen. En als de auto het toelaat, levert hij echt goed werk. Hoe hij zich ontwikkelt, daar kan ik niets meer van verwachten. Ik geloof wel dat Gabriel een aantal circuits heeft gehad waar hij wat meer ervaring mee heeft, wat het voor hem wat makkelijker maakt.” Wheatley concludeert: “Bij Nico is er niets groots om overheen te komen – hij gaat het gewoon weer op een rijtje krijgen.”

