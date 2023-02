Vandaag staat de derde en laatste dag van de Formule 1 wintertest in Bahrein op het programma. Nyck de Vries komt namens AlphaTauri in de ochtend in actie, Max Verstappen is al uitgereden. Voor Red Bull kruipt Sergio Pérez de hele dag achter het stuur.

Wie komen er allemaal in actie? Zie hieronder het overzicht.

Red Bull Racing Sergio Perez Mercedes George Russell (ochtend), Lewis Hamilton (middag) Ferrari Charles Leclerc (ochtend), Carlos Sainz (middag) McLaren Oscar Piastri (ochtend), Lando Norris (middag) Aston Martin Felipe Drugovich (ochtend), Fernando Alonso (middag) Haas Nico Hülkenberg (ochtend), Kevin Magnussen (middag) Williams Alexander Albon AlphaTauri Nyck de Vries (ochtend), Yuki Tsunoda (middag) Alfa Romeo Valtteri Bottas Alpine Pierre Gasly (ochtend), Esteban Ocon (middag)

In de seizoengids van FORMULE 1 Magazine lees je alles over het nieuwe seizoen. Met analyses van topcoureurs, interviews, reportages, een technische vooruitblik, onderscheidende fotografie en natuurlijk alles wat je moet weten over de coureurs, teams, circuits en televisietijden. De FORMULE1 Preview Special is hier te bestellen met gratis verzending!