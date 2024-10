In de aanloop naar de Formule 1-race – komende zondag – heeft de organisatie van het Circuit of the Americas (COTA) in Austin de afgelopen periode een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd, waaronder nieuw asfalt, grasstroken en nepgrindbakken. We hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje gezet.

Na de vorige Grand Prix in Austin regende het klachten van de F1-coureurs over de staat van het circuit op sommige stukken en met name over de beruchte track limits. Het was voor de organisatie voldoende aanleiding om er serieus mee aan de slag te gaan.

In vergelijking met de race in 2023, die overigens werd gewonnen door Max Verstappen, zijn de volgende zaken gewijzigd:

Asfalt is vernieuwd. Ook een flink aantal kerbstones is vernieuwd.

De bermen van enkele bochten zijn met enkele meters versmald en vervangen door grasstroken. Het gaat om de bochten 6, 13, 14 en 15.

Op strategische plekken op het circuit zijn extra camera’s geïnstalleerd om de track limits beter in de gaten te kunnen houden.

De exit van bocht 11 is onder handen genomen. De befaamde ’turtle bumps’ zijn vervangen door zogenoemde nepgrindbakken.

De drainange op het circuit is verbeterd, om het regenwater beter en sneller af te kunnen voeren.

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

