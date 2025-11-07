Terwijl de Formule 1 de technische regels voor 2026 afwacht, denkt men ook na over mogelijke aanpassingen in het format. Volgens Britse bronnen evalueren functionarissen verschillende voorstellen die de vrije trainingen, de kwalificaties en zelfs de raceduur zouden kunnen beïnvloeden. Deze voorstellen zijn deels besproken tijdens de recente Sporting Advisory Committee (SAC) en worden de komende weken verder behandeld.

Volgens The Race gaat het om drie specifieke ideeën; aanpassingen in de sprintweekends, het kwalificatieformat én de raceduur. Het is nog onduidelijk welke voorstellen daadwerkelijk steun zullen krijgen en of ze tijdig kunnen worden ingevoerd voor het seizoen van 2026. De komende weken willen de commissarissen van de Formule 1 deze nieuwe regels verder bespreken.

Mogelijke nieuwe regels in Formule 1

Een van de besproken ideeën richt zich op de sprintweekenden. Hierin krijgen de teams tijdens een enkele vrije training beperkt de tijd om hun auto’s af te stellen. Door onderbrekingen van deze trainingssessie door rode vlaggen verliezen coureurs nog eens extra kostbare minuten. Het voorstel is dat verloren tijd bij een rode vlag wordt opgeteld aan het einde van de sessie, tot maximaal een kwartier. Dit zou teams meer gelegenheid geven om hun auto optimaal af te stellen voordat de kwalificatie begint.

Met de komst van Cadillac als elfde team in 2026 zou ook het kwalificatieformat op de schop moeten. Momenteel vallen vijf auto’s uit in Q1 en vijf in Q2, waarna tien auto’s doorstromen naar Q3. Volgend jaar vallen zes auto’s uit in Q1 en zes in Q2. Om te voorkomen dat coureurs in de pitstraat vast komen te zitten en geen ronde kunnen starten, is tevens voorgesteld Q1 en Q2 met één of twee minuten te verlengen. Dit moet het risico op time-outs verkleinen en het kwalificatieritme veiliger en eerlijker maken.

Tot slot gaat de Formule 1 mogelijk ook de raceduur standaardiseren. Hoewel de afstand van races vastligt – minimaal 305 kilometer, met uitzondering van Monaco – varieert de feitelijke racetijd sterk door verschillen in baansnelheid. Zo duurde de Italiaanse GP in Monza dit jaar slechts één uur en 13 minuten, terwijl de GP van Singapore liefst één uur en 40 minuten vergde. Het voorstel is om de raceduur te standaardiseren. Dat maakt het voor omroepen en fans makkelijker om races te plannen en te volgen.

