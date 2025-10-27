Valtteri Bottas heeft onthuld dat hij vorig jaar bijna een nieuw contract had getekend met Williams, het team waar hij in 2013 zijn Formule 1-debuut maakte. Volgens de Fin lag er een deal op tafel, maar teambaas James Vowles – die hij nog goed kent uit zijn tijd bij Mercedes – koos uiteindelijk voor Carlos Sainz. Bottas heeft inmiddels een nieuwe overeenkomst met Cadillac getekend en keert in 2026 alsnog terug op de grid.

“Ik werk graag met James Vowles samen”, verklaarde Bottas in gesprek met Motorsport Week. “En ja, ik was behoorlijk dichtbij een samenwerking voor dit jaar. Het contract lag klaar, dus het scheelde niet veel.” Ondanks de gevorderde gesprekken koos Williams uiteindelijk voor Carlos Sainz, die na een indrukwekkend seizoen bij Ferrari plaats moest maken voor Lewis Hamilton. “Uiteindelijk kwam Sainz”, vervolgde Bottas droogjes. “Dus ja, dat is ook de Formule 1.”

Wederopstanding van Williams

Valtteri Bottas, die vijf jaar samenwerkte met James Vowles bij Mercedes, ziet duidelijk de invloed van zijn voormalige collega op de wederopstanding van Williams. “Ja, ik denk dat ze zeker op de goede weg zijn”, prees hij. “Williams heeft grote vooruitgang geboekt.” Die vooruitgang blijkt ook uit het constructeursklassement; het team uit Grove scoorde dit jaar meer punten dan in de voorgaande zeven seizoenen bij elkaar. Toch ziet Bottas ruimte voor verbetering.

“Het is nog steeds een beetje wisselvallig van weekend tot weekend, maar als je kijkt naar waar ze een paar jaar geleden stonden, hebben ze het geweldig gedaan”, besloot de tienvoudig racewinnaar. “Ik denk dat ze nu achter een goede investeringsgroep staan, en daarbij heeft James Vowles ook veel kennis van Mercedes meegebracht. Hij heeft het heel goed gedaan.”

Zelf keerde Valtteri Bottas dit jaar terug naar Mercedes, waar hij een rol als test- en reservecoureur kreeg aangeboden. Vanaf de zijlijn begeleidde hij rookie Kimi Antonelli tijdens diens debuutjaar. Volgend jaar mag hij echter zelf weer aan de bak, wanneer hij samen met voormalig Red Bull-coureur Sergio Pérez de eerste line-up vormt van het nieuwe Formule 1-team van Cadillac.

