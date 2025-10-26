Sergio Pérez onthult dat hij medelijden had met Liam Lawson, toen afgelopen december zijn vertrek bij Red Bull officieel werd. De Mexicaan heeft vier seizoenen lang naast Max Verstappen bij de Oostenrijkers gereden, en weet daardoor hoe moeilijk het is om het tegen de viervoudig wereldkampioen op te nemen. ‘Zelfs Hamilton en Leclerc zouden het moeilijk krijgen’, aldus Pérez.

Sergio Pérez was tussen 2021 en 2024 vier seizoenen lang de teamgenoot van Max Verstappen. De Mexicaan ging met name in zijn laatste jaar als coureur bij Red Bull door een vormdip, waardoor Pérez in december werd weggestuurd. De coureur heeft inmiddels een nieuw Formule 1-team gevonden, en maakt zijn rentree in de autosport met het Amerikaanse Cadillac in 2026.

LEES OOK: Bortoleto ziet hoe Verstappen geschiedenis schrijft: ‘Een van de beste comebacks ooit’

Pérez’ tijd in Cadillac zal heel anders zijn dan zijn stint als Red Bull-coureur, toen hij het ieder weekend af moest leggen tegen teamgenoot Max Verstappen. Het verbaast de Mexicaan daarom niet dat de coureurs na hem, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, ook het onderspit delven tegen de wereldkampioen. “Ik houd er daarom niet van om ze te bekritiseren, want ik heb in hun positie gezeten”, vertelt Pérez tijdens het Mexicaanse GP-weekend. “Ik weet precies waar ze doorheen gaan.”

LEES OOK: Verstappen over titelstrijd met McLaren: ‘Dat we nog meedoen, is al een overwinning’

De Mexicaan onthult dat hij daarom afgelopen december al medelijden had met Lawson. “Op het moment dat ik mijn vertrek bij Red Bull ondertekende, toen we tot een akkoord waren gekomen, had ik al medelijden met die arme kerel die zou komen. Omdat ik erin geslaagd ben om te overleven”, vervolgt Pérez. “Het is natuurlijk een heel moeilijke plek. In het stoeltje naast Max zitten is heel moeilijk. Echter is naast Max zitten bij Red Bull van een moeilijkheidsgraad die mensen niet begrijpen.”

Hamilton en Leclerc

Volgens de oud-Red Bull-coureur zouden zelfs coureurs als Lewis Hamilton en Charles Leclerc moeite hebben als teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen. “Er zijn zoveel dingen die ik je zou kunnen vertellen. Maar het is gewoon een heel moeilijke baan voor een coureur. Er is geen coureur die het daar kan redden. Het maakt daarbij niet uit of je (Lewis, red.) Hamilton of (Charles, red.) Leclerc of wie dan ook daar neerzet, hij zal het enorm moeilijk krijgen.”

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.