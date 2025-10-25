Gabriel Bortoleto is diep onder de indruk van de opmars van Max Verstappen. De Nederlander stond vlak na de zomerstop nog 104 punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri, maar dat gat is drie Grand Prix-zeges later geslonken tot veertig. Volgens Bortoleto – tevens een goede vriend van de viervoudig wereldkampioen – schrijft Verstappen hiermee geschiedenis: ‘Een van de beste comebacks ooit’.

Gabriel Bortoleto is al een tijdje goed bevriend met Max Verstappen. De twee delen een passie voor het simracen, en de Nederlander geeft de jonge Braziliaan geregeld tips. Ook Bortoleto is toeschouwer in de steeds spannendere titelstrijd tussen zijn vriend en de twee McLaren-coureurs, en is onder de indruk.

“Er is niet echt veel geheimzinnigs aan, ik vind wat hij doet gewoon ongelooflijk,” vertelt Bortoleto in Mexico. “Het is naar mijn mening een van de beste comebacks in de geschiedenis van het kampioenschap.” De Sauber-rookie durft daarom nog niet te voorspellen wie van de drie titelrivalen uiteindelijk aan het langste eind zal trekken. “Laten we eens kijken wat hij kan bereiken. Ik denk dat hij de laatste tijd behoorlijk veel heeft gewonnen. McLaren sterk is geweest, maar niet zo sterk als misschien aan het begin van het jaar, toen ze elke ronde op de eerste en tweede plaats eindigden. Alles kan gebeuren, maar ik denk dat hij absoluut geweldig werk levert.”

‘Het is al geschiedenis’

Red Bull-teambaas Laurent Mekies bestempelde Verstappens opmars eerder al als ‘geschiedenis in wording’. Daar is Bortoleto het mee eens. “Ik denk dat hij het grootste deel van het jaar niet over de beste auto beschikte, en zelfs niet over een auto die tot de top-drie behoorde. En toch heeft hij zo lang mee kunnen strijden om de titel”, vervolgt de Braziliaan zijn lofzang. “En nu ze een aantal goede dingen aan de auto hebben ontdekt en hij goede prestaties heeft kunnen neerzetten, geloof ik dat het is zoals (Mekies, red.) zei. Het is al geschiedenis.”

