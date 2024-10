Sven Smeets mag als sportief directeur van Williams dan werken bij een rivaliserend team, over Max Verstappen is de 52-jarige Belg lovend. Niet alleen als coureur, maar ook over de invloed die Nederlander heeft gehad op de populariteit van de Formule 1.

Als teambaas James Vowles de kapitein is op het schip dat Williams heet, geldt Smeets als diens eerste stuurman. Samen bepalen ze de koers naar hernieuwd succes voor de roemruchte Britse renstal. “In 2026 willen we er staan.”

In de jacht op hernieuwd succes zijn er vele tegenstanders die dan moeten worden verslagen. Zo zal dan bijvoorbeeld ook met Max Verstappen moeten worden afgerekend, een coureur waar Smeets lovende woorden over spreekt. De Belg kent toevalligerwijs nogal wat dwarsverbanden met de familie Verstappen. Zo komt Smeets uit Hasselt, de stad waar ook de Nederlandse wereldkampioen geboren is en waar diens moeder Sophie Kumpen opgroeide. De 80.000 zielen tellende hoofdstad van Belgisch Limburg kent dus een mooie autosporttraditie.

Bovendien, zo verklapt Smeets, is zijn zoon een Max Verstappen-fan. En veel meer Belgen zijn dat. “De sport is sowieso populair in ons land, in mijn vriendenkring kijken toch best veel mensen naar de sport. Dat komt ook mede door Max. Hij is een Nederlander, maar velen zien hem natuurlijk ook een beetje als halve Belg.”

Dat Jos Verstappen inmiddels een meer dan verdienstelijk rallycoureur is, is Smeets uiteraard ook niet ontgaan. Ook dat zorgt voor een link, want juist de Belg was voor zijn tijd in de Formule 1 jarenlang op het hoogste rallyniveau actief bij onder meer Volkswagen. En als navigator verdiende Smeets zelf in de rallysport ook zijn sporen in de auto.

Het volledige interview met Sven Smeets, met daarin onder meer een duik in de verschillen tussen Formule 1 en de rallysport, lees je in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine: nu in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland)