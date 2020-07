Williams houdt vast aan Russell en Latifi voor 2021

George Russell heeft tijdens de persconferentie in Hongarije bevestigd dat hij in 2021 nog voor Williams zal rijden. Daarnaast blijft ook Nicholas Latifi in 2021 voor het Britse team rijden.

In Oostenrijk gaf Russell nog aan dat hij wekelijks in contact staat met Mercedes aangezien hij deel uitmaakt van hun opleidingsteam. De Brit erkende dat het bij die gesprekken steeds vaker over zijn toekomst ging, maar hij zal voorlopig zijn contract bij Williams, tot eind 2021, gewoon uitzitten.

“Ik blijf bij Williams rijden”, zegt Russell. “Je hebt het hier voor het eerst gehoord. Ik heb een driejarig contract en die zit ik uit. Ik ben niet teleurgesteld in Mercedes, ze konden niet veel anders doen. Ik heb een contract met Williams, dus ik moet de keuze van Mercedes dan respecteren. Ik zal gewoon mijn best blijven doen voor Williams”, aldus Russell.

Ook Latifi zal in 2021 bij Williams blijven. “Ik heb een meerderjarige deal met het team, dus ik zal ook in 2021 voor Williams rijden”, aldus de Canadees, die dit seizoen in de Formule 1 debuteert.