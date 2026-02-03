Williams pakt tijdens het aankomende F1-seizoen uit met een gloednieuwe – en knalblauwe – livery. Het ontwerp is voorzien van een glanzende laklaag en witte details, die het groeiende aantal sponsors van de Britse renstal moeten uitlichten. Williams maakte vorig jaar een indrukwekkende inhaalslag met coureurs Carlos Sainz en Alex Albon; na jaren van sportief verval eindigde het team op de vijfde plaats in het kampioenschap. Dit jaar hoopt teambaas James Vowles die lijn door te trekken.

Dinsdag trok Williams op sociale media het doek van de gloednieuwe FW48, de bolide voor het F1-seizoen van 2026. Via digitale renders onthulde het team in eerste instantie de nieuwe livery; hoe de daadwerkelijke auto eruitziet, blijft vooralsnog geheim. Williams was als enige team niet aanwezig tijdens de eerste shakedown in Barcelona en zal de officiële FW48 dus pas in Bahrein aan het publiek tonen. De kleurstelling bestaat uit verschillende tinten blauw, inclusief de kenmerkende rode pinstriping van het team uit Grove. Daarnaast zijn er enkele witte vlakken aangebracht, wat volgens Williams zorgt voor een ‘energiek en dynamisch’ geheel.

‘Volgende stap naar de top’

“2026 is de volgende stap op weg naar de top voor Williams, zeker nu we een nieuw tijdperk voor de sport ingaan”, liet teambaas James Vowles weten via de officiële kanalen. “We zijn enthousiast over het komende seizoen. We hebben een geweldige line-up, een aantal fantastische nieuwe partners en een groeiende schare fans. Natuurlijk willen we voortbouwen op het succes van vorig jaar, maar we zijn ons tegelijkertijd bewust van de uitdaging die voor ons ligt. Niemand weet precies wat er in de eerste race zal gebeuren, maar we kijken ernaar uit om dat te ontdekken. We hopen dat onze fans ons dankzij deze geweldige nieuwe kleurstelling extra zullen aanmoedigen.”

“Het is altijd bijzonder om een nieuwe kleurstelling voor het eerst te zien, en de FW48 ziet er fantastisch uit”, vulde coureur Alex Albon aan. “Het ontwerp valt echt op: het is gedurfd, modern en onmiskenbaar Williams. Ik kan niet wachten tot de fans de auto op het circuit zien en ons kunnen aanmoedigen.”

Teamgenoot Carlos Sainz reageerde eveneens enthousiast: “De livery van de FW48 is een duidelijke weerspiegeling van onze ambities voor 2026. Het ontwerp is een eerbetoon aan de rijke historie van Williams en tegelijkertijd een frisse, dynamische look voor het nieuwe tijdperk. Ik kijk ernaar uit om in deze kleurstelling te racen en de spanning te delen met de fans; hun steun maakt echt het verschil.”

Zijaanzicht van de FW48 (Williams)

Vooraanzicht van de FW48 (Williams)

